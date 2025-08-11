У найближчі десятиліття Україну очікують ще відчутніші зміни клімату. Кліматологи кажуть, що весна приходитиме на нашу територію вже у січні.

Через це опалювальний сезон в Україні може значно скоротитися. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю учасниці IPCC та члена Національної академії наук США Світлани Краковської із журналістом Олексієм Сухановим.

Як змінитися погода в Україні до 2040 року?

Світлана Краковська розповіла, що до 2040 року зими в Україні будуть все більш теплими, а сніг стане рідкісним явищем. До цього часу середня температура у січні – лютому підвищиться.

Наприклад, у Харкові під час холодних місяців буде 4 – 6 градусів морозу, а у Києві та Львові – 0 – 2 нижче нуля. Тим часом на Одещині очікують плюсові температури. А ось у гірських регіонах морози будуть, і цей регіон залишатиметься відносною зоною холоду.

За словами Краковської, тепліше буде у багатьох інших областях, зокрема у Києві та області.

Чому підігріває Київ, яким буде осередком тепла? Через те, що місто забудовано, з асфальтом і з будівлями, які нагріваються від сонця і навіть взимку це дуже добре видно,

– пояснила кліматолог.

Вона також додала, що подекуди в Україні до 2040 року кліматична весна наставатиме вже наприкінці січня. Це насамперед стосується Криму та Одещини.

А на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині весна приходитиме у лютому.

А осінь на зазначених територіях може закінчуватися в грудні. Таким чином, зими може й не бути.

Також вона додала, що на клімат вливає війна:

Використання зброї – це вибухи, а під час них певні речовини потрапляють в атмосферу і її забруднюють і є парниковими газами та відповідно вони виснажують наш загальний карбоновий бюджет.

Окрім того, під час бойових дій вигоряють ліси, а відтак перестають бути поглиначами парникових газів.