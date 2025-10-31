Найзухваліше пограбування століття: коштовності з Лувру досі не знайшли, хоча злодіїв затримали

19 жовтня кілька чоловіків всього за 7 хвилин пограбували один із найвідоміших музеїв світу Лувр. Грабіжників затримали.

Але всіх коштовностей досі не знайшли. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RTL.

Які дорогоцінності з Лувру шукають досі?

Впродовж 26 – 29 жовтня було затримано ще 5 злочинців, кілька із них свою причетність до пограбування визнали. Їхні особи наразі не розголошують.

"Один з них був у полі зору слідчих, оскільки ми мали сліди його ДНК, які, на нашу думку, пов'язують його зі скоєною крадіжкою", – розповіли у прокуратурі.

А от викрадені дорогоцінності під час хвилі затримань знайти не вдалося.

Досі шукають 8 коронних дорогоцінностей, зокрема діадему імператриці Євгенії, прикрашену майже 2 000 діамантами, та намисто з сапфірами останньої королеви Франції Марії-Амелії та матері Наполеона III Гортензії де Богарне.

За даними ЗМІ, вартість цих коштовностей сягає 88 мільйонів євро.

Прокуратура каже, що слідчі "рішуче налаштовані" повернути вкрадене. Щоб знайти їх, вони звернулися до Центрального управління боротьби з торгівлею культурними цінностями.

Що відомо про пограбування Лувру?