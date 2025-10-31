Самое дерзкое ограбление века: драгоценности из Лувра до сих пор не нашли, хотя воров задержали

19 октября несколько мужчин всего за 7 минут ограбили один из самых известных музеев мира Лувр. Грабителей задержали.

Но всех драгоценностей до сих пор не нашли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTL.

Какие драгоценности из Лувра ищут до сих пор?

В течение 26 – 29 октября были задержаны еще 5 преступников, несколько из них свою причастность к ограблению признали. Их личности пока не разглашают.

"Один из них был в поле зрения следователей, поскольку мы имели следы его ДНК, которые, по нашему мнению, связывают его с совершенной кражей", – рассказали в прокуратуре.

А вот похищенные драгоценности во время волны задержаний найти не удалось.

До сих пор ищут 8 коронных драгоценностей, в частности диадему императрицы Евгении, украшенную почти 2 000 бриллиантами, и ожерелье с сапфирами последней королевы Франции Марии-Амелии и матери Наполеона III Гортензии де Богарне.

По данным СМИ, стоимость этих драгоценностей достигает 88 миллионов евро.

Прокуратура говорит, что следователи "решительно настроены" вернуть украденное. Чтобы найти их, они обратились в Центральное управление по борьбе с торговлей культурными ценностями.

Что известно об ограблении Лувра?