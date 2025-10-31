Самое дерзкое ограбление века: драгоценности из Лувра до сих пор не нашли, хотя воров задержали
- 19 октября в Лувре произошло ограбление, во время которого похитили драгоценности стоимостью 88 миллионов евро.
- Преступников задержали, но драгоценности до сих пор не найдены, следователи активно работают над их возвращением.
19 октября несколько мужчин всего за 7 минут ограбили один из самых известных музеев мира Лувр. Грабителей задержали.
Но всех драгоценностей до сих пор не нашли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTL.
Какие драгоценности из Лувра ищут до сих пор?
В течение 26 – 29 октября были задержаны еще 5 преступников, несколько из них свою причастность к ограблению признали. Их личности пока не разглашают.
"Один из них был в поле зрения следователей, поскольку мы имели следы его ДНК, которые, по нашему мнению, связывают его с совершенной кражей", – рассказали в прокуратуре.
А вот похищенные драгоценности во время волны задержаний найти не удалось.
До сих пор ищут 8 коронных драгоценностей, в частности диадему императрицы Евгении, украшенную почти 2 000 бриллиантами, и ожерелье с сапфирами последней королевы Франции Марии-Амелии и матери Наполеона III Гортензии де Богарне.
По данным СМИ, стоимость этих драгоценностей достигает 88 миллионов евро.
Прокуратура говорит, что следователи "решительно настроены" вернуть украденное. Чтобы найти их, они обратились в Центральное управление по борьбе с торговлей культурными ценностями.
Что известно об ограблении Лувра?
Ограбление музея совершили мужчины, которые притворились работниками музея. Кроме того, их сообщником был охранник Лувра. После совершенного воры скрылись на мотороллере.
26 октября задержали двух подозреваемых. Один из них пытался сбежать в Алжир.
Сам Лувр открылся через 3 дня после ограбления. Впрочем, теперь музей передал часть драгоценностей на хранение в Банк Франции, который известен своим подземным хранилищем, расположенным на глубине около 27 метров, где хранится золотой запас страны.