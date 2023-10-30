На погроми у Махачкалі відреагували у США та НАТО: закликають захистити єврейську громаду
Ввечері 29 жовтня у Махачкалі стався погром. Демонстранти увірвалися у місцевий аеропорт і заблокували злітно-посадкову смугу, на яку прибув літак з Ізраїлю. На це відреагували у США.
Спецпосланиця США з боротьби проти антисемітизму, дослідниця Голокосту Дебора Ліпштадт відреагувала на ситуацію. Вона зазначила, що країна засудила жорстокий погром в аеропорту Махачкали.
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Закликала захистити громаду євреїв у Росії
Ми засуджуємо жорстокі протести в Росії, що, як повідомлялося, загрожують ізраїльтянам і євреям. Ми закликаємо російську владу гарантувати їхню безпеку,
– наголосила вона.
Як відреагували у НАТО
Директор Центру передового досвіду у галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс зауважив, що заворушення у Махачкалі не вигідні Росії. Водночас слід розуміти, що вони стали результатом розпалювання ненависті, яким займається російська пропаганда. Він додав, що сутички – один із проявів радикалізації суспільства країни-агресорки, пише Delfi.
Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні,
– зазначив Сартс.
Водночас він додав, що події у Махачкалі не викликали особливого здивування. За словами Сартса, погроми – реакція людей на конкретну ситуацію.
Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити, – сказав експерт, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, – силою,
– зазначив він.
Сартс додав, що Кремлю та центральній владі ніщо не загрожує. Водночас авторитарна система не має допускати подібних подій, адже все може зайти непередбачувано далеко.
Коротко про погроми у Махачкалі
- Як ми зазначили, натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали ввечері 29 жовтня. Вони займалися пошуком євреїв, які буцімто мали прибути рейсом з Ізраїля.
- Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що події у Махачкалі – частина культури ненависті до інших народів, яка поширена у Росії.
- Тим часом МЗС Ізраїлю в Єрусалимі звернулося до російської влади. Закликало її захистити ізраїльтян і євреїв у своїй юрисдикції.
- В Інституті вивчення війни зауважили, що у Дагестані місцевий телеграм-канал розганяв інформацію про прагнення Росії розселити "ізраїльських біженців. Мовляв, їх планують поселити у Дагестані та інших регіонах Північного Кавказу.