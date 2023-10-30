На погромы в Махачкале отреагировали в США и НАТО: призывают защитить еврейскую общину
Вечером 29 октября в Махачкале произошел погром. Демонстранты ворвались в местный аэропорт и заблокировали взлетно-посадочную полосу, на которую прибыл самолет из Израиля. На это отреагировали в США.
Спецпосланница США по борьбе с антисемитизмом, исследовательница Холокоста Дебора Липштадт отреагировала на ситуацию. Она отметила, что страна осудила ожесточенный погром в аэропорту Махачкалы.
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Призвала защитить общину евреев в России
Мы осуждаем жестокие протесты в России, которые, как сообщалось, угрожают израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти гарантировать их безопасность,
– подчеркнула она.
Как отреагировали в НАТО
Директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс отметил, что беспорядки в Махачкале не выгодны России. В то же время, следует понимать, что они стали результатом разжигания ненависти, которым занимается российская пропаганда. Он добавил, что стычки – одно из проявлений радикализации общества страны-агрессорки, передает Delfi.
Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан – одно из мест, откуда родом многие из погибших в Украине,
– отметил Сартс.
В то же время он добавил, что события в Махачкале не вызывали особого изумления. По словам Сартса, погромы – реакция людей на конкретную ситуацию.
Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки их подавить, – сказал эксперт, добавив, что это будет происходить "единственным способом, который они знают, – силой,
– отметил он.
Сартс добавил, что Кремлю и центральным властям ничто не угрожает. В то же время, авторитарная система не должна допускать подобных событий, ведь все может зайти непредсказуемо далеко.
Кратко о погромах в Махачкале
- Как мы отметили, толпа дагестанцев ворвался в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября. Они занимались поиском евреев, которые якобы должны были прилететь рейсом из Израиля.
- Глава государства Владимир Зеленский отметил, что события в Махачкале – часть культуры ненависти к другим народам, которая распространена в России.
- Между тем МИД Израиля в Иерусалиме обратился к российским властям. Их он призвал защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции.
- В Институте по изучению войны отметили, что в Дагестане местный телеграм-канал разгонял информацию о стремлении России расселить "израильских беженцев". Мол, их планируют поселить в Дагестане и других регионах Северного Кавказа.