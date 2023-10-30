На погромы в Махачкале отреагировали в США и НАТО: призывают защитить еврейскую общину

Вечером 29 октября в Махачкале произошел погром. Демонстранты ворвались в местный аэропорт и заблокировали взлетно-посадочную полосу, на которую прибыл самолет из Израиля. На это отреагировали в США.

Спецпосланница США по борьбе с антисемитизмом, исследовательница Холокоста Дебора Липштадт отреагировала на ситуацию. Она отметила, что страна осудила ожесточенный погром в аэропорту Махачкалы.

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Призвала защитить общину евреев в России

Мы осуждаем жестокие протесты в России, которые, как сообщалось, угрожают израильтянам и евреям. Мы призываем российские власти гарантировать их безопасность,

– подчеркнула она.

Как отреагировали в НАТО

Директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс отметил, что беспорядки в Махачкале не выгодны России. В то же время, следует понимать, что они стали результатом разжигания ненависти, которым занимается российская пропаганда. Он добавил, что стычки – одно из проявлений радикализации общества страны-агрессорки, передает Delfi.

Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан – одно из мест, откуда родом многие из погибших в Украине,

– отметил Сартс.

В то же время он добавил, что события в Махачкале не вызывали особого изумления. По словам Сартса, погромы – реакция людей на конкретную ситуацию.

Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки их подавить, – сказал эксперт, добавив, что это будет происходить "единственным способом, который они знают, – силой,

– отметил он.

Сартс добавил, что Кремлю и центральным властям ничто не угрожает. В то же время, авторитарная система не должна допускать подобных событий, ведь все может зайти непредсказуемо далеко.

Кратко о погромах в Махачкале