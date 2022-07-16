Готуємося, бо розуміємо, що на "прицілі" у кремля, – євродепутат про ситуацію у Литві

росія неодноразово погрожувала Литві через заборону транзиту товарів через Калінінград. Цей тиск та шантаж, схоже, подіяв. Однак країна досі перебуває на "прицілі" в країни-агресорки.

Про це сказав Пятрас Ауштрявічус – депутат Європарламенту від Литви. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, країна повністю розуміє усі небезпеки з боку росії, які випливають з теперішньої ситуації. Тож Литва вчора, 15 липня, підписала міжпартійну угоду щодо політики оборони та безпеки Литви на довготермінову перспективу.

Ми розуміємо усю відповідальність. Однак я не думаю, що росія піде на такий крок і різко спробує спровокувати країну-члена НАТО,

– вважає євродепутат.

Однак маючи хоча б трохи західного озброєння, можна витримати натиск так званої другої армії світу. І українські Збройні Сили це постійно доводять.

Разом з тим, ніхто не знає, чого чекати від ворога, тому підготовка триває.

"Ми готуємося. Настрої у суспільстві позитивні. Ми не думаємо, що дійде до провокацій, хоча розуміємо, що в інфопросторі ми вже на "прицілі" у кремля", – додав Ауштрявічус.

Підтримка Литви у межах НАТО

Європейська комісія після погроз росії вдатися до "заходів задля захисту національних інтересів" дозволила перевозити навіть військові товари залізницею до Калінінградської області та з неї через територію ЄС. Через це у Литві незадоволені комунікацією уряду.

Як додав європарламентар, країна-агресорка розумітиме, що це для неї означатиме, оскільки 5-й пункт договору НАТО ніхто не скасовував. У ньому мовиться про те, що напад на одну країну-члена Альянсу вважатиметься нападом на всіх.

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Загроза Литві з боку росії

Литовський журналіст та телеведучий Андрюс Тапінас 24 каналу розповів, що литовці шукають нових можливостей, аби надати нову військову допомогу Україні.

Річ у тім, що вони чудово розуміють, що росія може піти далі.

"Ми завжди маємо бути пильними. Це не тільки ваша війна. Це і наша війна. Так, ми не можемо боротися на полі бою разом із вашими бійцями. Але ми повинні допомагати, чим можемо", – наголошував він.