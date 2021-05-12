У Казані ховають дітей, які загинули під час стрілянини у школі

Напередодні 19-річний хлопець Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у казанській школі. У результаті трагічного інциденту загинули 9 людей, серед яких 7 – діти. Церемонії прощання зі загиблими школярами проходять у Казані 12 травня.

Внаслідок стрілянини у школі загинули 4 хлопчики та 3 дівчинки. Крім того, жертвами нападника стали ще 2 вчительки.

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Похорони загиблих дітей

У Казані вже поховали 14-річних Ільзію Нагімулліну та Аміра Шайхутдінова.

Вони були двоюрідними братом і сестрою, разом ходили в один клас. Саме у цей клас 11 травня з дробовиком і зайшов Ільназ Галявієв. Першими його жертвами стали ці діти.

Телеграм Life Shot опублікував розповідь сестри дівчинки про те, як вона дізналася про смерть Ільзії та вірила, що дитина виживе.

Ми сподівалися, що все буде добре, що вона кудись сховалася, до останнього вірили, молилися,

– зазначила дівчина.

За її словами, загибла була доброю, відкритою та спокійною дівчинкою.

У Казані поховали Ільзію Нагімулліну та Аміра Шайхутдінова: відео

Сестра Ільзії Нагімулліної розповіла про загиблу дівчину: відео

Нагадаємо, 12 травня – день ​​національного трауру в Казані.

Стрілянина у школі в Казані: коротко