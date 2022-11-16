Поки нема доказів, аби застосовувати 4 статтю Статуту НАТО, – канцелярія польського прем'єра

У Польщі заявили, що наразі немає доказів, аби застосувати 4 статтю Статуту НАТО. Мовиться, що ракети могли впасти випадково.

Відповідну заяву зробив Матеуш Моравецький – прем'єр-міністр Польщі. Він заявив, що докази, які наразі зібрали, розслідуючи трагедію, не є підставою, аби застосувати 4 статтю Статуту.

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Однак Польща стежить за ситуацією й пам'ятає про цей інструмент.

НАТО провело консультацію

НАТО обговорило падіння ракет у Пшеводові під час засідання 16 листопада. Представник від Польщі розповів деталі про розслідування.

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – заявив, що вибух у Польщі стався, коли Росія завдала масованої ракетної атаки по території України.

Розслідування триває. Водночас наразі немає підстав думати, що вибух у Пшеводові – навмисна атака польської сторони з боку Росії. Окрім того, в Альянсу немає підстав думати, що країна-окупантка готує наступ на одну з країн НАТО.

Однак Столтенберг наголосив, що відповідальність за трагедію у Пшеводові – цілковито на Росії. Країну-окупантку закликали негайно припинити свою безглузду війну.

Окрім того, генсек НАТО висловив співчуття Польщі.

Реакція України

У Повітряних силах України заявили, що падіння ракети на території Польщі – дуже резонансна ситуація. ЗСУ усіляко сприятимуть розслідуванню.

Олексій Данілов зауважив, що Україна виступає за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі. Українська сторона готова передати усі докази російського сліду у трагедії у Пшеводові.

Володимир Зеленський ще увечері 15 листопада провів термінову розмову з польським лідером Анджеєм Дудою. Президенти обговорили усю наявну інформацію. Окрім того, Зеленський висловив співчуття польському народу.

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