Пока нет доказательств, чтобы применять 4 статью Устава НАТО, – канцелярия польского премьера

В Польше заявили, что пока нет доказательств, чтобы применить 4 статью Устава НАТО. Говорится, что ракеты могли упасть случайно.

Соответствующее заявление сделал Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши. Он заявил, что доказательства, которые сейчас собрали, расследуя трагедию, не являются основанием, чтобы применить 4 статью Устава.

Заметьте Сколько времени потребуется России, чтобы подготовить новую массированную ракетную атаку

Однако Польша следит за ситуацией и помнит об этом инструменте.