Пока нет доказательств, чтобы применять 4 статью Устава НАТО, – канцелярия польского премьера
16 ноября 2022 , 14:26Читати новину українською
Источник:Euronews
В Польше заявили, что пока нет доказательств, чтобы применить 4 статью Устава НАТО. Говорится, что ракеты могли упасть случайно.
Соответствующее заявление сделал Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши. Он заявил, что доказательства, которые сейчас собрали, расследуя трагедию, не являются основанием, чтобы применить 4 статью Устава.
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Однако Польша следит за ситуацией и помнит об этом инструменте.