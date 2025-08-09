На Покровському напрямку спостерігається складна ситуація. Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов вважає, що наразі вона є найважчою впродовж цього року.

За його словами, цей напрямок – ключовий для росіян, зокрема в літній кампанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Трегубова в ефірі телемарафону.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?

За слова речника ОСУВ "Дніпро", ситуація на Покровському напрямку є найважчою на цьому фронті впродовж останнього року, за винятком буквально кількох тижнів навесні.

Але станом на зараз там, певно, навіть важче, ніж було у будь-який попередній період, бо росіяни кинули просто велетенську ораву людей. Вони фактично намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків одночасно – з південного заходу та з північного сходу,

– пояснює Трегубов.

Він додає, що на південному заході окупанти "добре отримали по зубах". Натомість на північному сході вони намагаються витрачати велику кількість особового складу, щоб зайняти кілька населених пунктів і ускладнити логістику для українських військ.

Варто зауважити, що якщо під час зимової кампанії росіяни змушені були відійти, то тепер на один вузький напрямок вони кинули до 100 тисяч особового складу. За словами Трегубова, це вже масштаби, наближені до Другої світової, а не до локальних воєн, як чеченська чи афганська.

Речник ОСУВ "Дніпро" зазначив, що росіяни зараз так само дотримуються тактики просочення в український тил, як і навесні. Вони просто проповзають зони ураження, намагаючись зробити це або непомітно, або просто покидають когось одного, а інші проповзають.

Деяким доводиться проповзати до 60 кілометрів. Трегубов каже, що за таких умов тисячі помруть, але "якісь двоє залізуть, закріпляться у нас десь за першою лінією українських позицій, почнуть вогневі дії, почнуть намагатися ганяти українських дронщиків".

Згодом до них висунуться резерви та почнеться вогневий бій. Саме таким чином окупанти й намагаються наступати.

Однак варто зазначити, що українські сили продовжують обороняти Покровськ. Нещодавно бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської підняли свій прапор над містом, щоб показати, що вони тримають оборону і Покровськ залишається українським.