Політичні ігри, – у Нафтогазі відреагували на економічну кризу в Європі

Північний потік-1 поки що працює, щоправда не на всю потужність. Росіяни мають виключити його на певний час з прийдешнього понеділка, для "технологічної перевірки". Після цього "Газпром" мав би відновити постачання газу до Європи.

Про це 24 каналу розповіла радниця керівника Нафтогазу України. Вона також зазначила, що той газ, який вони не можуть постачати до Європи через санкції – саме цю нестачу, можна легко транзитувати через Україну.

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"Ми вже звернулись і до європейців, і до Канади та чітко задекларували, що у нас є намір це робити, а також розповіли про технологічну достатність у забезпеченні такого транзиту", – зазначила Заліщук.

Тому, на сьогодні, у росії чи в Німеччини не бракує потужностей транзиту труби. Водночас є політичні ігри, щоб росія могла прогнути свої бажання,

– говорить Світлана Заліщук.

Німеччина у питання газу дещо непослідовна, адже віцеканцлер звертався до Канади із проханням обійти санкції на період ремонту цієї турбіни, каже радниця голови Нафтогазу.

Бо, з одного боку, це ж санкції, які Німеччина сама наклала на росію, друге – це відсутність політичної солідарності у той час, коли росія відверто грається із газом в якості маніпуляцій,

– переконана Світлана Заліщук.

Тому зараз ми маємо таку ситуацію, каже Заліщук, яка пов'язана із браком політичної волі у Берліні. З іншого боку – це призведе до того, що росія таки відімкне газопостачання і його не буде взагалі.

Світлана Заліщук про політичні ігри кремля на фоні газу: дивіться відео

росія шантажує весь світ газом

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія навмисне обмежує постачання газу, аби нашкодити Європі. Саме це є ще одним аргументом, аби європейці якнайшвидше відмовились від російського блакитного палива.

Раніше росіяни повідомили, що знижують постачання газу через "Північний потік" на 40%. Це прикривають саме технічними проблемами. За добу транспортують 100 мільйонів кубів газу, а раніше було 167.

На такі процеси в Європі вже відреагувала Туреччина. Анкара почала видобувати газ зі свого найбільшого родовища в Чорному морі. Турки сподіваються, що до 2026 року вдасться вийти на пік видобутку.