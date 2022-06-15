Тепер "Газпром" може забезпечити транспортування лише 100 мільйонів кубометрів газу на добу. Зазвичай було 167 мільйонів.

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Мовляв, не встигли з ремонтом

У Росії заявили про "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens". Мовляв, компанія не змогла вчасно повернути газоперекачувальні установки, які взяла на ремонт. Окрім цього, виявили технічні несправності двигунів.

Відтак на компресорній станції "Портова" можуть використовувати тільки 3 газоперекачувальних агрегати. Це й призвело до скорочення обсягів транспортування.

Зверніть увагу! "Північний потік-1" транспортує газ з Росії до Німеччини з 2011 року. Він проходить через акваторію Балтійського моря. Пропускна спроможність газопроводу становить 55 мільярдів кубометрів на рік, а загальна довжина сягає 1 224 кілометри.

Україна закликала Німеччину зупинити "Північний потік-1"

Наприкінці травня генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна вимагає або повної зупинки, або бодай різкого скорочення транспортування газу "Північним потоком-1".

За словами Макогона, "Оператор ГТС України", а також "Нафтогаз" уже відправили листа до міністерства економіки Німеччини з відповідним зверненням. Також Київ запропонував Берліну певну альтернативу.

Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв оцінив, чи може Німеччина відмовитись від "Північного потоку-1". Він каже, що шанси є. За його словами, через прийняття нової "зеленої угоди" в Європі, постане питання про те, чи взагалі "вписується" туди "Північний потік-1" та інші енергетичні проєкти з росіянами.

У Європарламенті вже заявили про пошук можливості зупинити роботу газопроводу.

А що з "Північним потоком-2"

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України припинили будівництво "Північного потоку-2". Відповідне рішення ухвалила Німеччина. Відтак це унеможливило шанси держави-агресорки отримувати ще більше прибутків від газу.

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