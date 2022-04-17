Таку думку висловив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що запуск "Північного потоку-2" остаточно б "посадив на російську газову голку" Європу.

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"Північний потік-1" звільнив Росію від цієї залежності, як тільки його ввели в експлуатацію в 2012 році. Вже тоді окупанти почали тиснути на Україну, тоді ще Україну при Януковичі,

– переконує Умланд.

Як стверджує аналітик, у серпні 2013 року, Росія навіть вводила повне ембарго на торгівлю з Україною, щоб тиснути на потрібні їй важелі впливу – таким був результат запуску "Північного потоку-1".

"У Німеччині обговорюють можливість перекриття "Північного потоку", а також активно дискутують на тему введення податку на російський імпорт, аби зробити його дорогим та невигідним. Отримані ж кошти з цього податку планують перевести у фонд з підтримки України,"– зазначає аналітик.

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