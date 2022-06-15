Теперь "Газпром" может обеспечить транспортировку всего 100 миллионов кубометров газа в сутки. Обычно было 167 миллионов человек.

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Мол, не успели с ремонтом

В России заявили о "несвоевременном проведении ремонтных работ компанией Siemens". Мол, компания не смогла вовремя вернуть взятые на ремонт газоперекачивающие установки. Кроме того, выявили технические неисправности двигателей.

Следовательно, на компрессорной станции "Портовая" могут использовать только 3 газоперекачивающих агрегата. Это и привело к сокращению объемов транспортировки.

Обратите внимание! "Северный поток-1" транспортирует газ из России в Германию с 2011 года. Он проходит через акваторию Балтийского моря. Пропускная способность газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год, а общая длина достигает 1224 километра.

Украина призвала Германию остановить "Северный поток-1"

В конце мая генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина требует либо полной остановки, либо хотя бы резкого сокращения транспортировки газа "Северным потоком-1".

По словам Макогона, "Оператор ГТС Украины", а также "Нефтегаз" уже отправили письмо в министерство экономики Германии с соответствующим обращением. Также Киев предложил Берлину определенную альтернативу.

Эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев оценил, может ли Германия отказаться от "Северного потока-1". Он говорит, что шансы есть . По его словам, из-за принятия нового "зеленого соглашения" в Европе, встанет вопрос о том, вообще "вписывается" туда "Северный поток-1" и другие энергетические проекты с россиянами.

В Европарламенте уже заявили о поиске возможности остановить работу газопровода.

А что с "Северным потоком-2"

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины прекратили строительство "Северного потока-2". Соответствующее решение было принято Германией. Поэтому это сделало невозможным шансы государства-агрессоры получать еще больше доходов от газа.

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