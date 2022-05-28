Об этом 24 каналу рассказал эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Украина призывает Германию остановить "Северный поток-1"

Могут прекратить работу Северного потока-1”

На вопрос ведущего, может ли Германия отказаться от "Северного потока-1", Краев ответил, что шансы, конечно, есть.

Шансы есть по двум основным причинам. Во-первых, "Северный поток-2" пока не оправдывает экономически своего существования ни для России, ни для Германии. Во-вторых, учитывая принятие нового "зеленого соглашения" в Европе, возникает вопрос о том, вообще "вписывается" ли "Северный поток-1" и другие энергетические проекты с россиянами,

– говорит эксперт.

Он подчеркнул, что здесь нужно поднимать вопрос более гидридно – не говорить, что это делают из-за давления на Россию.

"Ведь это также экология, экономика и дальнейшее европейское развитие. Если это в таком контексте обсуждать, то у нас есть большие шансы “прикрыть” эти российские проекты", – добавил Краев.

Что известно о "Северном потоке-1"? Он проходит через акваторию Балтийского моря. Газ перекачивают от бухты Портова (район Выборга в России) к берегу Германии (район Грайфсвальда). Согласно проекту, газопровод способен перекачивать 55 миллиардов газа ежегодно. А его общая длина достигает 1224 километра.

Эксперт убеждает, что европейцы за последние 40 лет отвыкли от угроз войны, от того, что в мире есть язычники и те, с кем невозможно договориться. По словам Краева, у них последним врагом был Гитлер, и он уже стал полумифическим персонажем.

"Выступления Шольца как раз и показывают существование европейского политикума в определенном выдуманном мире. Они думают, что с кем угодно можно договориться и насилие остановить не насилием", – сказал он.

Александр Краев заявил, что, вероятно, на это влияют и угрозы применения ядерного оружия. Путин ведь давно закрепил за собой статус "обезьяны с гранатой".

Фактически только ядерный шантаж, непредсказуемость шагов России в этом направлении и провоцируют такие заявления, в частности, Германии, Франции, Италии, Кипра и т.д. Адекватно на этот шантаж реагируют только в Вашингтоне и Лондоне,

– ответил эксперт

По его мнению, даже если россияне продолжат угрозы, Европа может лишь немного сократить военную помощь Украине, но не остановить ее.

"Это полностью наших партнеров не остановит. Британцы и американцы адекватно показывают, что этот шантаж можно развернуть", – подытожил Краев.

Путин официально закрепил статус обезьяны с гранатой, – Краев о страхах Запада



К слову, канцлер Германии Олаф Шольц 27 мая в очередной раз сделал комментарий о предоставлении Украине военной помощи. Он встал на защиту курса своего правительства в вопросах поставки оружия и заявил, что нужно противодействовать всем атакам России, а "нарратив Путина" необходимо опровергнуть.

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