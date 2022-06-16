Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.
До речі Україна відчула підтримку одразу 4 потужних європейських держав, – Зеленський
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Володимир Зеленський наголосив, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі й ціни підскочили. Росія спеціально це зробила.
Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.
До речі Україна відчула підтримку одразу 4 потужних європейських держав, – Зеленський