Який сценарій війни партнери можуть запропонувати Україні: політолог оцінив позицію Заходу

Питання війни в Україні не сходить з порядку денного. Однак не всі держави демонструють ту підтримку, яку хотілося б.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що не варто стверджувати, ніби світ схиляє Україну до переговорів з Росією. Все дещо складніше.

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Росію мало хто підтримує

Як наголосив Фесенко, не варто тут узагальнювати. Світ доволі різний. Насправді є досить невелика група країн, які підтримують Росію у війні проти України. Таких держав менш ніж десяток.

Утім, на жаль, десятки країн підтримують тісні політичні контакти та торгують з Росією, незважаючи на війну проти України. А санкцій проти країни-агресорки не дотримується більшість країн світу.

Це сувора реальність. Вони не вводять санкції не через те, що підтримують Росію. Є різні причини. Хтось не хоче сваритися з Росією і влізати в конфлікт. Хтось пробує заробити. Це роблять і країни, які мають дружні стосунки з Україною,

– сказав Фесенко.

Як країни Заходу бачать закінчення війни

Серед країн Заходу є консенсус, що не можна дати Україні програти у цій війні. Але коли все доходить до перемоги, то такої спільної позиції немає. Тут вже є дискусії.

Нещодавно брав участь у дискусії. Там був депутат Бундестагу від "Зелених" Робін Вагенер. Він говорив, що наша спільна мета – перемога України та поразка Путіна. А от уряд Шольца так не каже. Хоч Вагенер представляє правлячу коаліцію. Навіть всередині коаліції є розбіжності. І їм треба знаходити компроміси,

– пояснив Фесенко.

Така ж ситуація і зі Сполученими Штатами. Вони продовжують допомагати України вистояти у цій війні. Але коли йдеться про перемогу, то думки розбігаються. В адміністрації Байдена є люди, які вважають – якщо Україна отримає все, що потрібно, і піде перемагати у війні, то може виникнути загрозлива ситуація. Тоді Росія може використати тактичну ядерну зброю – і взагалі може початися глобальна світова війна.

Натомість Україна зараз проводитиме Глобальний саміт миру. Основна його мета – зламати російську переговорну стратегію. Путін хоче змусити нашу державу до миру, але на своїх умовах: віддати територію, суттєво зменшити армію тощо.

Україна просуває інший шлях через той же Саміт миру. Наша держава пояснює тим ж країнам Глобального Півдня, що готова йти на переговори. Але цей процес має бути рівноправним. Не можна жертвувати позицією та інтересами України.

Натомість країни Заходу підкреслюють, що саме Україна має вирішувати, коли, як та на яких умовах починати переговори щодо завершення війни. Але, на жаль, союзники так і не передають достатньо ресурсів, аби вибити окупантів. І тут далі можливі різні варіанти .

На жаль, у Заходу немає чіткої відповіді, що робити далі. Вони не примушують нас до миру на російських умовах. Судячи з усіх статей, джерел, оцінок, вони зараз будуть допомагати так, щоб ми стабілізували та вирівняли ситуацію, щоб Росія була зупинена; щоб Путін зрозумів, що не виграє війну. А після цього можуть почати (наштовхувати – 24 Канал) на переговори, на "заморожування" конфлікту. Такий сценарій є досить вірогідним. Але це не на сьогодні, а на майбутнє,

– вважає Фесенко.

Саміт миру: коротко