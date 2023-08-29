Стрілянина у Дніпрі: коли поліцейські можуть застосувати вогнепальну зброю без попередження
29 серпня у Дніпрі сталася стрілянина. Поліцейський відкрив вогонь по водієві транспортного засобу, оскільки останній проявляв злісну непокору, а також напав на правоохоронців.
На фоні цього громадськість поділилася у думках. Одні вважають, що в таких ситуаціях правоохоронці мають право відкривати вогонь без попередження, інші – що це неприпустимо. Розповімо далі, коли поліцейські можуть використовувати вогнепальну зброю без попередження.
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Коли можуть відкривати вогонь без попередження
Ми ознайомилися зі статтею 46 Закону України "Про поліцію". У ньому розписано, за яких умов поліцейські можуть відкривати вогонь без попередження про свої наміри. Пройдімося разом цими пунктами.
Правоохоронець має право стріляти без попередження, коли:
- особа намагається наблизитися до поліцейського зі зброєю у руках, скоротивши відстань між ними, або доторкнувшись до зброї;
- є збройний напад або раптовий напад із застосуванням бойової техніки, транспортних або інших засобів, які можуть загрожувати життю та здоров'ю людей;
- коли особа, котру затримали або заарештували за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає на транспортному засобі;
- особа здійснює збройний опір;
- необхідно припинити спробу заволодіти вогнепальною зброєю.
Стрілянина у Дніпрі: що відомо про інцидент
- 29 серпня смертельний інцидент стався на вулиці Івана Мазепи. Як зазначають журналісти, патрульні зупинили автомобіль Jaguar для проведення перевірки.
- Невдовзі між правоохоронцями та водієм іномарки спалахнув конфлікт. Чоловік накинувся на патрульну та почав її бити. Після чого взявся за іншого поліцейського.
- Правоохоронець відкрив вогонь, смертельно поранивши водія. За його життя боролися медики, але врятувати його не змогли. Пишуть, що він зазнав двох вогнепальних поранень.
- Як зазначають у ДБР, елітне авто зупинили не просто так. За наявними даними, водій автівки проігнорував правила дорожнього руху. Після цього він агресивно поводився, а сам ще й мав ознаки алкогольного сп'яніння.
- Також відомо про початок кримінального провадження за двома статтями: вбивство та перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.
- В Офісі генпрокурора зазначили, що правоохоронця, котрий відкрив вогонь, затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
- У мережі вже обговорюють особу вбитого. Пишуть, що за кермом був 39-річний мешканець Дніпра Джумбері Сілогава. У нього залишилося двоє неповнолітніх дітей.