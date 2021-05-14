Поліція США знову застрелила афроамериканця: що може змінити расову несправедливість

З моменту вбивства афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі минув рік. Ця подія спровокувала потужну хвилю протестів у США. Тепер знову чуємо про нові жертви.

Невикорінений расизм і свавільне насильство в лавах американської поліції вкотре вийшли на перші шпальти медій. Утім ані демонстрації, ані увага всього світу, ані заклики до системних реформ топполітиків – поки що не змінили ситуацію.

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Чергове вбивство афроамериканця поліцейськими

Правоохоронці зупинили автомобіль 20-тирічного Данте Райта 11 квітня 2021 року за порушення правил дорожнього руху. Якщо не оминати деталей, приводом для зупинки стали протермінована реєстрація авто та освіжувач повітря, що звисав із дзеркала заднього виду.

Перевіривши особу водія, поліцейські виявили, що в нього є неоплачений ордер на арешт. Далі хлопця намагалися затримати, він сів в автівку та збирався натиснути на газ.

У штаті Північна Кароліна, 26 квітня ввели режим надзвичайної ситуації. Таке обмеження пов'язане з розслідуванням справи про вбивство поліцейськими афроамериканця.

Одна з поліцейських у цю ж мить вистрілила в затриманого. Нагрудна камера записала вигук: "Я підстрелила його".

Момент затримання: відео 18+

Після інциденту офіцерка пояснила, що начебто мала на меті використати електрошокер, однак помилково дістала пістолет і зробила постріл. Райт зміг проїхати ще декілька секунд і врізався в іншу автівку. Його знайшли вже мертвим.

! Убитий Данте Райт не чинив спротиву поліцейським, він не застосовував силу чи не погрожував її застосуванням.

Чи мали на меті правоохоронці використати саме електрошокер, а не пістолет – питання відкрите. Відеозапис свідчить, що поліцейська не озвучила наміри застосувати шокер, що рекомендовано протоколом затримання, натомість вона сказала вже після фрази "я підстрелила його".

Чергові протести в США

Слідство й суд у справі Райта ще попереду. Американці вкотре відреагували кількаденними протестами, що супроводжувалися вандалізмом та поліцейським насильством.



Протести у США / Фото Pexels

ЗМІ вказують, що Райта застрелили за 16 кілометрів від місця, де у 2020 році загинув Джордж Флойд. Зовсім поряд, і здається, це зовсім не випадково.

Експоліцейського Дерека Шовена, який понад 8 хвилин притискав коліном шию Флойда, визнали винним у смерті. Правоохоронцю нині загрожує до 40 років ув'язнення за вбивство другого ступеня. Увесь термін може складати 75 років.

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Чому вкотре гинуть темношкірі

Хоча справа Флойда скоріше виняток, а не правило, коли за подібні інциденти поліцейських карають. Подивімось на проблему глибше. Про що свідчать ці випадки, чому вкотре загинув афроамериканець? Чому за рік навіть в одному штаті так і не зробили висновків і де очікувані реформи?

Після смерті Джорджа Флойда в Міннесоті та в багатьох інших штатах був чималий запит на зміни в правоохоронній сфері. Зокрема, заборонити напад удушення та деякі види зброї під час розгонів протестів, створити національну базу даних щодо підозр у застосуванні надмірної сили з боку поліції.

У Міннеаполісі більшість членів міської ради зобов'язалися розформувати поліцію й замінити її більш ефективними установами громадської безпеки. Але де реальні зміни? І чому вкотре ми чуємо про вбивства й надмірну силу?

Варто насамперед визнати расистські коріння правоохоронних органів у США й дискримінацію кольорового населення, яке історично піддавалося надмірному тиску й контролю.

Це триває й зараз, як мінімум, трагічна смерть Джорджа Флойда занадто ясно показала системні збої поліцейської служби в США й те, що афроамериканці несуть на собі основний тягар поліцейського насильства.

Расова несправедливість

Це варто викорінювати й у лавах поліції, і в суспільстві зокрема, бо правоохоронці – лишень частина суспільства і, без сумніву, репрезентує його настрої.

Дослідження показують , що 95% американських поліцейських управлінь заарештовують чорношкірих частіше, ніж білих, зокрема з використанням електрошокерів, службових собак, кийків і фізичної сили.

Расовий ухил у діях поліції показує укорінену нерівність у багатьох сферах життя, зокрема щодо побутових умов, рівня достатку, освіти та охорони здоров'я. Наприклад, поліція часто затримує й заарештовує людей за поведінку, що випливає з бездомності та бідності, наприклад, прохід по чужій території.

США вже давно очікує на реальну, системну й довготривалу реформу поліції, яка мала б забезпечити безпеку для людей по всій країні.

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Що саме необхідно змінити

Amnesty International пропонує реальні кроки, які зможуть комплексно повпливати на ситуацію. Зокрема:

припинити позасудові страти небілих людей поліцією і притягнути винних до відповідальності шляхом проведення незалежних розслідувань;

забезпечити право на мирний протест проти поліцейського насильства без загрози того, що учасники й учасниці протестів, медіа або випадкові перехожі стануть мішенню подальшого насильства;

ухвалити законодавство, що обмежить застосування поліцією сили лише у випадках крайньої потреби;

покінчити з доктриною "умовного імунітету", яка дозволяє поліції уникати юридичної відповідальності за порушення закону;

ухвалити федеральне законодавство про демілітаризацію поліцейських сил.

Amnesty International вимагає об'єктивно розслідувати всіх випадки поліцейського насильства й покласти край безкарності. Адже чергове жорстоке поводження з затриманими, підозрюваними чи свідками – це і є ціна оцієї безкарності.