Аборти є складною та чутливою темою, про яку радше говорять пошепки на кухні чи з присмаком скандальності в новинах. Водночас багато жінок позбавлені права розпоряджатися власним тілом.

Нещодавно жіночі видання "підірвала" новина про те, що неповнолітню вихованку інтернату в Миколаївській області примусили зробити аборт. За даними ЗМІ, 16-річна дівчина хотіла залишити дитину, але адміністрація закладу морально тиснула на неї.

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Деталі інциденту

Дівчину тримали в ізоляторі й разом із лікарями їй примусово давали абортивні препарати. Пізніше вихованку відправили до Кривоозерської багатопрофільної лікарні, де провели процедуру штучного переривання вагітності.

Звичайно, керівництво бажало зробити все без зайвого розголосу й не повідомило Службу у справах дітей про те, що сталося.

Ось так легко дорослі люди з певною владою перекроїли життя 16-річної дівчини проти її волі. І те, що вона була вихованкою інтернату, не робить цей випадок винятковим у контексті порушення прав жінок.

Це класична історія про те, що адміністрація інтернату вчинила так, як їй було вигідно, абсолютно нехтуючи правами й інтересами дівчини, зокрема її правом розпоряджатися власним тілом.



Неповнолітню дівчину змусили зробити аборт / Фото Pixabay

На місці егоїстичних керівників насправді міг би бути будь-хто: чоловік, який не хоче брати відповідальність, свекруха або інша родичка, у чиї плани не входила вагітність іншої дорослої людини із власними бажаннями та цінностями.

Суспільство втручається не у свої справи

Однак в суспільстві й досі є норма – пхати свого носа у чужі, дуже інтимні справи. Під час приймання на роботу більшість жінок завчасно готові розповідати незнайомцям чи мають дітей, чи часто вони хворіють, а також чи не планують народжувати найближчим часом.

Разом із відповідями коливаються й шанси обійняти посаду. Водночас сама вагітність чи зміни в робочому графіку через догляд за дітьми нерідко можуть стати приводом для звільнення чи зменшення зарплати.

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Також є ситуації, коли жінки, які страждають від домашнього насильства, просто не можуть відмовити чоловікові й змушені народжувати. Є й ті, на кого тиснуть і кому не дозволяють зробити аборт.

Усе це не про традиції та звичаї, а про зухвале порушення прав жінок на автономію свого тіла, на свободу репродуктивного вибору й, зрештою, на право самостійно розпоряджатися власним життям.

Досвід Польщі

В Україні зі стриманим інтересом стежать за Польщею, де жінок вже фактично позбавили права робити аборти, тому вони виходять на масові протести. Хтось засуджує, хтось толерує дії польської держави, але такі законодавчі рішення не тільки не зменшують кількість абортів, а й створюють чималі ризики для здоров'я вагітних під час підпільних операцій та самолікування.

Світова практика та дослідження свідчать про те, що заборона абортів не зменшує їхню кількість. Натомість їх проводять у непристосованих для цього місцях, тому аборти стають небезпечними й часто призводять до інфекцій, хвороб, а часом й до смерті жінок.



У Польщі жінок фактично позбавили права робити аборти / Фото Unsplash

Як варто боротися з проблемою

Повертаючись до історії з примусовим абортом неповнолітньої вихованки інтернату, варто зауважити, що через цей випадок відкрили кримінальну справу. Однак навряд чи це зможете істотно вплинути на ситуацію, адже найстрашніше вже відбулося й воно, на жаль, незворотне.

Першочерговим завданням уряду й освітян для подолання цієї проблеми має стати не залякування дітей і підлітків чи законодавчі обмеження, а впровадження комплексної, якісної сексуальної освіти. Також у дітей варто виховувати повагу до прав кожної людини.

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Людям слід підтримувати вибір самої жінки, навіть якщо він їм не подобається. Народжувати чи не народжувати дитину – це інтимний процес, який прямо стосується самої жінки, а не родичів чи роботодавців.

Наше завдання, як свідомих людей, підтримати жінку та її вибір, допомогти їй почути себе поза голосами непроханих порадників та тиску родичів. Поважайте себе та інших і пам'ятайте, що тіло жінки належить тільки їй і лише вона має право вирішувати, що з ним роботи.