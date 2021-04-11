Закрили в ізоляторі й дали таблетки: 16-річній дівчині на Миколаївщині примусово зробили аборт
На Миколаївщині 16-річну дівчину закрили у ізоляторі інтернату та примусово давали абортативні препарати. Наступного дня її привезли в лікарню, щоб зробити аборт. Попередньо відомо, що дівчина хотіла зберегти дитину.
Джерело:фейсбук Павла Шульги
Жахлива подія трапилась у селі Берізки, Кривоозерського району, що на Миколаївщині. Про це повідомив представник офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Павло Шульга.
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Що трапилось в інтернаті
Павло Шульга 10 квітня написав, що "аборт та вбивство материнства стало звичною справою у місцях інституційного догляду за дітьми". Він розповів, що у школі-інтернаті 16-річна дівчина примусово приймала абортативні препарати.
Мені стало відомо що в Березківському НВК "Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей I-III ступенів" Миколаївської обласної ради, завагітніла 16-річна дівчина та опинилася в ізоляторі закладу, де примусово приймала абортивні медичні препарати,
– написав Павло Шульга.
Уповноважений з прав дитини з'ясував, що наступного дня дівчину відвезли у Кривоозерську лікарню.
Дитину привезли для проведення операції (процедури штучного переривання вагітності),
– каже Павло Шульга.
Як розвивались події далі
9 квітня Павло Шульга разом з комісією приїхав до закладу. Він зазначив, що там вже "зібралися практично всі причетні до цього злочину".
Уповноважений президента України з прав дитини з'ясував, що:
- керівництво інтернату, не попереджаючи Службу у справах дітей, натиснуло морально на 16-річну вихованку закладу, яка хотіла зберегти свою дитину;
- протягом декількох днів її годували абортивними препаратами;
На моє питання: "Чому навіть не розглядалося питання щодо збереження життя дитини?", відповіді я не почув!,
– каже Павло Шульга.
Уповноважений написав, що в результаті:
- препарат вбив дитину;
- психологічний стан маленької мами вкрай жахливий;
"На моє питання: "Чи вперше дитина завагітніла в закладі та зробила аборт?", почув чергову брехню: "Так, це єдиний випадок!", – додав Павло Шульга.
На події відреагувала й голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Це вже якесь суцільне жахіття… Хочу попередити – для мене немає чужих дітей! Ми, як представники влади, будемо захищати кожного з них!,
– написала Ганна Замазєєва.
Що кажуть у поліції
У поліції вже відкрили кримінальну справу та почали слідство. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Поліцейські в присутності психолога опитали дівчину, колектив навчального закладу, лікарів та медичний персонал лікарні,
– кажуть поліцейські.
У поліції встановлюють обставини події.
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