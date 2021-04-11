На Миколаївщині 16-річну дівчину закрили у ізоляторі інтернату та примусово давали абортативні препарати. Наступного дня її привезли в лікарню, щоб зробити аборт. Попередньо відомо, що дівчина хотіла зберегти дитину.

Жахлива подія трапилась у селі Берізки, Кривоозерського району, що на Миколаївщині. Про це повідомив представник офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Павло Шульга.

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Що трапилось в інтернаті

Павло Шульга 10 квітня написав, що "аборт та вбивство материнства стало звичною справою у місцях інституційного догляду за дітьми". Він розповів, що у школі-інтернаті 16-річна дівчина примусово приймала абортативні препарати.

Мені стало відомо що в Березківському НВК "Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей I-III ступенів" Миколаївської обласної ради, завагітніла 16-річна дівчина та опинилася в ізоляторі закладу, де примусово приймала абортивні медичні препарати,

– написав Павло Шульга.

Уповноважений з прав дитини з'ясував, що наступного дня дівчину відвезли у Кривоозерську лікарню.

Дитину привезли для проведення операції (процедури штучного переривання вагітності),

– каже Павло Шульга.

Як розвивались події далі

9 квітня Павло Шульга разом з комісією приїхав до закладу. Він зазначив, що там вже "зібралися практично всі причетні до цього злочину".

Уповноважений президента України з прав дитини з'ясував, що:

керівництво інтернату, не попереджаючи Службу у справах дітей, натиснуло морально на 16-річну вихованку закладу, яка хотіла зберегти свою дитину;

протягом декількох днів її годували абортивними препаратами;

На моє питання: "Чому навіть не розглядалося питання щодо збереження життя дитини?", відповіді я не почув!,

– каже Павло Шульга.

Уповноважений написав, що в результаті:

препарат вбив дитину;

психологічний стан маленької мами вкрай жахливий;

"На моє питання: "Чи вперше дитина завагітніла в закладі та зробила аборт?", почув чергову брехню: "Так, це єдиний випадок!", – додав Павло Шульга.

На події відреагувала й голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Це вже якесь суцільне жахіття… Хочу попередити – для мене немає чужих дітей! Ми, як представники влади, будемо захищати кожного з них!,

– написала Ганна Замазєєва.

Що кажуть у поліції

У поліції вже відкрили кримінальну справу та почали слідство. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцейські в присутності психолога опитали дівчину, колектив навчального закладу, лікарів та медичний персонал лікарні,

– кажуть поліцейські.

У поліції встановлюють обставини події.

Зверніть увагу! Поліція відкрила кримінальну справу за фактом "неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей". Винним загрожує позбавлення волі до 3 років, разом з тим їх можуть позбавити права бути на певних посадах до 3 років.