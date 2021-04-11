Закрыли в изоляторе и дали таблетки: 16-летней девушке ринудительно сделали аборт
На Николаевщине 16-летнюю девушку закрыли в изоляторе интерната и принудительно давали абортативные препараты. На следующий день ее привезли в больницу, чтобы сделать аборт. Предварительно известно, что девушка хотела сохранить ребенка.
Источник:фейсбук Павла Шульги
Ужасное событие произошло в селе Березки, Кривоозерского района Николаевской области. Об этом сообщил представитель офиса Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Павел Шульга.
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Что случилось в интернате
Павел Шульга написал 10 апреля, что "аборт и убийство материнства стали обычным делом в местах институционального ухода за детьми". Он рассказал, что в школе-интернате 16-летняя девушка принудительно принимала абортативные препараты.
Мне стало известно, что в Березковском УВК "Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" Николаевского областного совета, забеременела 16-летняя девушка и оказалась в изоляторе учреждения, где принудительно принимала абортивные медицинские препараты,
– написал Павел Шульга.
Уполномоченный по правам ребенка выяснил, что на следующий день девушку отвезли в Кривоозерскую больницу.
Ребенка привезли для проведения операции (процедуры искусственного прерывания беременности),
– говорит Павел Шульга.
Как развивались события дальше
9 апреля Павел Шульга вместе с комиссией приехал в заведение. Он отметил, что там уже "собрались практически все причастные к этому преступлению".
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка выяснил, что:
- руководство интерната, не предупреждая Службу по делам детей, надавило морально на 16-летнюю воспитанницу заведения, которая хотела сохранить своего ребенка;
- в течение нескольких дней ее кормили абортивными препаратами;
На мой вопрос: "Почему даже не рассматривался вопрос о сохранении жизни ребенка?", ответа я не услышал!
– говорит Павел Шульга.
Уполномоченный написал, что в результате:
- препарат убил ребенка;
- психологическое состояние маленькой мамы крайне ужасное;
"На мой вопрос: "Впервые ли ребенок забеременел в заведении и сделал аборт?", услышал очередную ложь: "Да, это единственный случай!", – добавил Павел Шульга.
На события отреагировала и председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Это уже какой-то сплошной кошмар ... Хочу предупредить – для меня нет чужих детей! Мы, как представители власти, будем защищать каждого из них!
– написала Анна Замазеева.
Что говорят в полиции
В полиции уже открыли уголовное дело и начали следствие. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Полицейские в присутствии психолога опросили девушку, коллектив учебного заведения, врачей и медицинский персонал больницы,
– говорят полицейские.
В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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