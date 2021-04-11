На Николаевщине 16-летнюю девушку закрыли в изоляторе интерната и принудительно давали абортативные препараты. На следующий день ее привезли в больницу, чтобы сделать аборт. Предварительно известно, что девушка хотела сохранить ребенка.

Ужасное событие произошло в селе Березки, Кривоозерского района Николаевской области. Об этом сообщил представитель офиса Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Павел Шульга.

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Что случилось в интернате

Павел Шульга написал 10 апреля, что "аборт и убийство материнства стали обычным делом в местах институционального ухода за детьми". Он рассказал, что в школе-интернате 16-летняя девушка принудительно принимала абортативные препараты.

Мне стало известно, что в Березковском УВК "Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" Николаевского областного совета, забеременела 16-летняя девушка и оказалась в изоляторе учреждения, где принудительно принимала абортивные медицинские препараты,

– написал Павел Шульга.

Уполномоченный по правам ребенка выяснил, что на следующий день девушку отвезли в Кривоозерскую больницу.

Ребенка привезли для проведения операции (процедуры искусственного прерывания беременности),

– говорит Павел Шульга.

Как развивались события дальше

9 апреля Павел Шульга вместе с комиссией приехал в заведение. Он отметил, что там уже "собрались практически все причастные к этому преступлению".

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка выяснил, что:

руководство интерната, не предупреждая Службу по делам детей, надавило морально на 16-летнюю воспитанницу заведения, которая хотела сохранить своего ребенка;

в течение нескольких дней ее кормили абортивными препаратами;

На мой вопрос: "Почему даже не рассматривался вопрос о сохранении жизни ребенка?", ответа я не услышал!

– говорит Павел Шульга.

Уполномоченный написал, что в результате:

препарат убил ребенка;

психологическое состояние маленькой мамы крайне ужасное;

"На мой вопрос: "Впервые ли ребенок забеременел в заведении и сделал аборт?", услышал очередную ложь: "Да, это единственный случай!", – добавил Павел Шульга.

На события отреагировала и председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Это уже какой-то сплошной кошмар ... Хочу предупредить – для меня нет чужих детей! Мы, как представители власти, будем защищать каждого из них!

– написала Анна Замазеева.

Что говорят в полиции

В полиции уже открыли уголовное дело и начали следствие. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские в присутствии психолога опросили девушку, коллектив учебного заведения, врачей и медицинский персонал больницы,

– говорят полицейские.

В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Обратите внимание! Полиция открыла уголовное дело по факту "ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей". Виновным грозит лишение свободы до 3 лет, вместе с тем их могут лишить права быть на определенных должностях до 3 лет.