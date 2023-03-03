Половина окупованого Севастополя раптово залишилася без світла: в росіян вже є "пояснення"

Увечері 3 березня "щось трапилося" у тимчасово окупованому Севастополі. Майже половина міста раптово залишилася без електроенергії.

Ситуацію вже прокоментував колаборант в так званий "виконуючий обов'язки губернатора" Євгєній Горлов, передає 24 Канал. Окупанти вже вигадали пояснення раптовому знеструмленню майже половини міста.

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Кажуть про "перепади"

Горлов заявив, що причиною раптового знеструмлення половини Севастополя нібито став раптовий перепад напруги на енергомережах. Ремонтні бригади відправили на пошуки поломок.

Окупанти кажуть, що працюють над відновленням електропостачання і кажуть що "все добре".

Росія намагалася знеструмити Україну

Після низки поразок на фронті з метою тиску на мирне населення, окупанти почали завдавати масованих ракетних ударів по енергооб'єктах України, аби занурити нашу державу в темряву. Більшість великих енергооб'єктів нашої країни зазнали пошкоджень.

З 10 жовтня 2022 року росіяни завдали 11 масованих ракетних ударів та 14 масованих атак дронами-камікадзе іранського виробництва. Усе це призвело до введення графіків планових відключень по всій країні, але окупанти вперто розраховували на блекаут.

Однак у них нічого не вийшло. Зусиллями комунальників та міжнародної підтримки, енергосистему вдалося налагодити і вже понад 3 тижні вона працює у звичайному режимі. Планових відключень зараз в Україні немає.