Половина оккупированного Севастополя внезапно осталась без света: у россиян уже есть "объяснения"

Вечером 3 марта "что-то случилось" во временно оккупированном Севастополе. Почти половина города внезапно осталась без электроэнергии.

Ситуацию уже прокомментировал коллаборант, так называемый "исполняющий обязанности губернатора" Евгений Горлов, передает 24 Канал. Оккупанты уже придумали объяснение внезапному обесточению почти половины города.

Интересно Не будет никаких лайт-вариантов, – Данилов о деоккупации Донбасса и Крыма

Говорят о "перепадах"

Горлов заявил, что причиной внезапного обесточивания половины Севастополя якобы стал внезапный перепад напряжения на энергосетях. Ремонтные бригады отправили на поиски поломок.

Оккупанты говорят, что работают над восстановлением электроснабжения и говорят что "все хорошо".

Россия пыталась обесточить Украину

После ряда поражений на фронте с целью давления на мирное население, оккупанты начали наносить массированные ракетные удары по энергообъектам Украины, чтобы погрузить наше государство во тьму. Большинство крупных энергообъектов нашей страны получили повреждения.

С 10 октября 2022 года россияне нанесли 11 массированных ракетных ударов и 14 массированных атак дронами-камикадзе иранского производства. Все это привело к введению графиков плановых отключений по всей стране, но оккупанты упорно рассчитывали на блекаут.

Однако у них ничего не вышло. Усилиями коммунальщиков и международной поддержки энергосистему удалось наладить и уже более 3 недель она работает в обычном режиме. Плановых отключений сейчас в Украине нет.

Плановые отключения могут вернуться: при каком условии

Украинцы пережили зиму, во время которой россияне планировали погрузить нашу страну в блекаут. Несмотря на то, что ситуация в энергосистеме улучшилась, плановые отключения света могут вернуться. Как заявил председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков, сейчас энергосистема сбалансирована из-за того, что потеплело, а энергетики способны производить столько света, сколько нужно потребителям.

В то же время он предостерег, что дефицит мощностей может снова возникнуть летом. К примеру, когда летом потеплеет, будут включаться дополнительные приборы – кондиционеры, холодильники – это тоже может вызвать дефицит.

По его словам, энергетики "уже думают о возможности экспорта электроэнергии, чтобы заработать денег на восстановление энергосистемы. Но это достаточно короткий период". Кроме того, Плачков подчеркнул, что не стоит забывать об экономии электроэнергии, как и о 100% оплате услуг.