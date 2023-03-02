Об этом заявил глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков. По его словам, сейчас энергосистема сбалансирована из-за того, что потеплело, а энергетики способны производить столько света, сколько нужно потребителям.

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В Украине повреждено более 50% энергетической инфраструктуры

Следовательно, теперь выключение света может осуществляться только при необходимости ремонта оборудования в целях безопасности. В то же время он предостерег, что дефицит мощностей может снова возникнуть летом.

Когда летом потеплеет, будут включаться дополнительные приборы – кондиционеры, холодильники – это тоже может вызвать дефицит. Энергетикам уже нужно готовиться к ремонту оборудования и к следующему осенне-зимнему максимуму,

– сказал Плачков.

По его словам, "уже думают о возможности экспорта электроэнергии, чтобы заработать денег на восстановление энергосистемы. Но это достаточно короткий период". Кроме того, Плачков подчеркнул, что не стоит забывать об экономии электроэнергии, как и о 100% оплате услуг.

Глава наблюдательного совета "Киевэнерго" отметил, что энергосистема Украины пережила 16 массированных ракетных обстрелов. В результате, как говорит Плачков, повреждено более 50% инфраструктуры и около 60% оборудования.

"И только благодаря самому высокому профессионализму, организованности, ответственности энергетиков, потому, что мы обладали очень развитой технологической энергосистемой, удалось избежать блэкаута. Блэкаута в Украине не было – это когда полностью энергосистема отключается, и мы ее поднимаем в течение нескольких дней. Отключения были локальными, в некоторых регионах, во всех регионах веерные, не веерные", – добавил он.

Россия не достигла своей цели