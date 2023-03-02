Про це заявив голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков. За його словами, наразі енергосистема збалансована через те, що потеплішало, а енергетики здатні виробляти стільки світла, скільки потрібно споживачам.

Дивіться також "Немає шансів вижити": як Україна зустріла весну, а зимовий терор Путіна провалився

В Україні пошкоджено понад 50% енергетичної інфраструктури

Відтак, тепер вимкнення світла можуть здійснюватися лише за необхідності ремонту обладнання з метою безпеки. Водночас він застеріг, що дефіцит потужностей може знову виникнути влітку.

Коли влітку потеплішає, будуть вмикатися додаткові прилади – кондиціонери, холодильники – це теж може спричинити дефіцит. Енергетикам уже потрібно готуватися до ремонту обладнання та до наступного осінньо-зимового максимуму,

– сказав Плачков.

За його словами, "вже думають про можливість експорту електроенергії, щоб заробити грошей на відновлення енергосистеми. Але це досить короткий період". Крім того, Плачков наголосив, що не варто забувати про економію електроенергії, як і про 100% оплату послуг.

Голова наглядової ради "Київенерго" зазначив, що енергосистема України пережила 16 масованих ракетних обстрілів. Унаслідок цього, як каже Плачков, пошкоджено понад 50% інфраструктури й близько 60% обладнання.

"І лише завдяки найвищому професіоналізму, організованості, відповідальності енергетиків, тому, що ми володіли дуже розвинутою технологічною енергосистемою, вдалося уникнути блекауту. Блекауту в Україні не було – це коли повністю енергосистема відключається, і ми її підіймаємо впродовж кількох днів. Відключення були локальними, в деяких регіонах, у всіх регіонах віялові, не віялові", – додав він.

Росія не досягла своєї мети