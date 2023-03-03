Ситуацию уже прокомментировал коллаборант, так называемый "исполняющий обязанности губернатора" Евгений Горлов, передает 24 Канал. Оккупанты уже придумали объяснение внезапному обесточению почти половины города.

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Говорят о "перепадах"

Горлов заявил, что причиной внезапного обесточивания половины Севастополя якобы стал внезапный перепад напряжения на энергосетях. Ремонтные бригады отправили на поиски поломок.

Оккупанты говорят, что работают над восстановлением электроснабжения и говорят что "все хорошо".

Россия пыталась обесточить Украину

После ряда поражений на фронте с целью давления на мирное население, оккупанты начали наносить массированные ракетные удары по энергообъектам Украины, чтобы погрузить наше государство во тьму. Большинство крупных энергообъектов нашей страны получили повреждения.

С 10 октября 2022 года россияне нанесли 11 массированных ракетных ударов и 14 массированных атак дронами-камикадзе иранского производства. Все это привело к введению графиков плановых отключений по всей стране, но оккупанты упорно рассчитывали на блекаут.

Однако у них ничего не вышло. Усилиями коммунальщиков и международной поддержки энергосистему удалось наладить и уже более 3 недель она работает в обычном режиме. Плановых отключений сейчас нет в Украине.