Польща в оборонній доктрині допускає вторгнення з Білорусі: як до цього готуються

12 січня 2023, 03:42
Читать новость на русском

Через російську агресію Польща мусила посилювати оборону. Юридично до цього готувалися ще торік.

Про це для 24 Каналу розповів науковець, громадський діяч Ришард Купідура. Він зазначив, що Польща у березні 2022 року, після вторгнення Росії до України, ухвалила закон про захист батьківщини.

До теми Польща змінює концепцію оборони за висновками війни Росії проти України

"Закон набрав чинності у квітні. Він передбачає модернізацію польської армії, а також збільшення особового складу Збройних сил Польщі. В принципі, це подвоєння, бо кількість армії має нараховувати до 300 тисяч особового складу", – сказав Купідура.

Зверніть увагу – Ришард Купідура про посилення оборони Польщі: дивіться відео

Що відомо про нове військове формування

За словами громадського активіста, у межах реалізації закону створили першу піхотну дивізію Легіонів Війська Польського. Її місцем дислокації буде Підляське воєводсво – це північно-східна Польща, де є кордон з Білоруссю.

Цей регіон першим наражається на потенційну агресію Росії. Перша дивізія буде однією з найсучасніших. Вона матиме американські танки Abrams, південнокорейські танки К2, – сказав Купідура.

Він зазначив, що війна Росії проти України показала – ключовим моментом в конфліктах є артилерія, тому ця дивізія матиме свою окрему артилерійську бригаду. На озброєнні буде Krab польського виробництва та південнокорейські К9.

Завданням нової дивізії буде зупинити будь-які спроби агресії зі Сходу. Купідура додав, що 9 січня в Білостоці (центр Підляського воєводства) міністр оборони Маріуш Блащак відкрито говорив – загроза зі Сходу є, а Росія не залишила своїх імперських зазіхань.

Реакція Білорусі на створення нової дивізії в Польщі

  • Держсекретар радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що це "агресивний крок щодо ОДКБ".
  • За його словами, саме Польща налаштована вороже до Білорусі та Росії, а не навпаки.
  • Вольфович також пояснив, що регіональне угруповання військ Росія і Білорусь розгортають для "стратегічного стримування" та "охолодження голів західних політиків".

Автор: Марія Масюк