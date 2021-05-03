Польща стурбована "абортним туризмом" у Чехію

Антоній Вреґа, польський тимчасовий повірений в Чехії, написав листа до МОЗ держави щодо законопроєкту про аборти, який розглядає чеська верхня палата парламенту. Він попросив не дозволяти "абортний туризм" полячок.

Відповідний лист опинився у розпорядженні чеського видання. Звернення датоване ще 10 березня.

До теми Заборона абортів: в Польщі запропонували створити жіночі "кімнати для плачу"

Польща просить не дозволяти "абортний туризм"

Антоній Вреґа написав листа на ім'я тодішнього очільника МОЗ Чехії Яна Блатного. У ньому мовиться про законопроєкт про аборти, який розглядає верхня палата чеського парламенту. Зокрема там розглядають уточнення умов, на яких іноземки можуть робити аборти в Чехії.

Польський дипломат у листі запевняє, що Польща поважає суверенітет Чехії, законодавчий процес та думку більшості суспільства щодо абортів.

Однак ми також очікуємо такого ставлення та поваги до демократичних процесів та культурних цінностей з боку Чехії,

– пише Антоній Вреґа.

Тут мова йде про рішення Конституційного суду Польщі щодо заборони більшості абортів та європейське законодавство, за яким окремі держави можуть визначати політику в цій сфері.

Також польський дипломат переконаний, що зміни чеського закону можуть призвести до розквіту "абортного туризму" в Чехії. На його думку, це дозволить громадянам Польщі порушувати закони власної країни, а також порушить чесько-польські відносини. Чеське видання також повідомляє, що польське посольство не відповіло на запит про коментар.

Відповідь чеської сторони на лист

МОЗ Чехії відповіло на лист 30 березня. Зокрема, міністр зазначив, що він не впливає на ухвалення проєкту. Натомість останній відповідає чеському та європейському законодавству.

Очільник МОЗ Ян Блатний запевнив, що скасування зміни до законопроєкту, яке обурило Польщу, "не призведе до будь-яких значних змін, пов'язаних із правами громадян ЄС робити аборти".

Чеські посадовці та законотворці вважають, що лист польського посла ніяк не вплине на чеський законопроєкт. Оскільки його підтримують парламент та уряд.

Реакція польського МЗС

Там підтвердили написання листа польським послом. Видання Onet пише, що подію прокоментував заступник глави польського МЗС Шимон Шинковський. Він вважає, що моніторинг законодавчого процесу в інших країнах, який стосується поляків або може вплинути на них, є "не лише нашим правом, а й обов'язком".

Коротко про заборону абортів в Польщі