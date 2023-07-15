У Польщі напали на українку з трьома дітьми: чоловік вигукував "Слава Путіну"

У Польщі п'яні чоловік і жінка напали на 45-річну українку з трьома дітьми. Інцидент трапився на автобусній зупинці.

Інцидент трапився ще 6 липня у місті Ополе. Тепер нападників розшукують правоохоронці.

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Що трапилось

45-річна українка родом із Тернополя вже 20 років приїздить до Польщі працювати прибиральницею. Її діти приїхали до Ополе під час канікул, щоб навідати матір. Їм всього 8, 10 та 13 років.

Коли вони стояли на автобусній зупинці "Wiosenna-Prószkowska", чоловік та жінка у віці 25 – 27 років почули, як родина розмовляє українською мовою, підійшли й почали чіплятися та ображати сім'ю. За словами жінки, кривдники були напідпитку.

Вони кричали : "Хіба ви українці", "Путін вас роз***", "Ви приїхали сюди за програмою "Родина 500+", "Кур** українська". Після цього нападники штовхнули українку та пішли до магазину по випивку.

Після штурханини українка викликала поліцію і разом з дітьми на зупинці чекала правоохоронців. Тим часом чоловік та жінка вийшли з магазину і чоловік показав українцям середній палець, перед тим як сісти в автобус.

Мені подобається Ополе, тому що люди тут добрі та доброзичливі. Ця приязність ще більше зросла після того, як Росія вторглася в Україну. Я багато разів чула від людей слова підтримки України. Я вперше зустрілась з такою агресією, яка торкнулася моєї родини кілька днів тому,

– сказала потерпіла.

Поліція вже розшукує нападників

Про інцидент вже повідомили в прокуратуру. Тепер нападників шукають правоохоронці – їм загрожує до трьох років позбавлення волі за образу за національною ознакою.

Вони обіцяють, що встановити винних буде не складно, тому що вулиці та автобуси обладнані камерами спостереження.