Важливий момент: чому поляки вбачають велику конкуренцію в українському зерні

Польща вирішила запровадити безстрокове ембарго на українську агропродукцію. Тим часом Єврокомісія вимагає скасувати заборону.

Це 24 Каналу прокоментував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, зауваживши, що Польща мала скасувати заборону на імпорт ще 15 вересня. Однак потім її знову продовжили.

До теми Як вплинув на бізнес в Україні страйк на україно-польському кордоні

Серед причин таких подій – кілька аспектів. Один із них – політичний. Нині у Польщі сформувався новий коаліційний уряд.

"За останні 10 років попередня влада зуміла сконсолідувати, розставити дуже багато своїх людей, які залишаються їхніми прихильниками. Зокрема, і серед представників громадського сектору, – сказав Марчук.

Ці люди, всупереч новим розпорядженням кабміну, все одно продовжують робити так, як робили. Один із факторів таких дій – академічний – план преференцій для внутрішнього товаровиробника.

Якщо подивитися на вимоги, які вкотре сформували польські фермери, то там передбачаються дотації на вирощення кукурудзи та можливість продовження системи кредитування на пільгових умовах.

А також – можливість того, що фактично товаровиробники могли б повноцінно працювати у межах тих дотацій, які нині існують.

Тому власне ми бачимо таку ситуацію, в якій розв'язання очікуються найближчим часом. Адже з польської сторони було заявлено про те, що вони готові не лише словесно підтримати польських товаровиробників, а готові це підписати,

– зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Дуже велика конкуренція для Польщі

У Польщі увесь час наголошують на тому, що вони шукають вихід із ситуації. Однак не варто очікувати, що проблема швидко розв'яжеться. Важливим моментом є те, що за останні десятиліття поляки досить активно частково монополізували ринок єврозони щодо реалізації своєї продукції.

"Нині в такий важкий для України час, не маючи можливості повноцінно здійснювати експорт морем, війна, окуповані території, але український виробник у таких умовах все ж таки є конкурентним і починає реалізовувати свою продукцію на євроринки", – наголосив Денис Марчук.

Поляки ж за цих умов вбачають у цьому дуже велику конкуренцію. Пільги, які вони отримували останні роки, субвенції, підтримка та відкриття ринків дало їм можливість там повноцінно представляти свою продукцію.

А Україна тим часом без будь-якої підтримки, а лише завдяки якості та трохи дешевшої продукції заходить та активно займає ці ринки.

"Тому один із методів, який вони вирішили застосовувати щодо закриття частини ринків єврозони в незаконний спосіб, – це власне застосування от таких методів блокування", – додав Марчук.

Незаконні методи

Ці методи є незаконними та суперечать усім нормам єврозони в контексті вільної торгівлі та пересування, а також відсутності мита та квот. Окрім того, це суперечить домовленостям асоціації України з ЄС та принципам євроінтеграції. Їх взяла на себе українська держава разом з єврозоною та Європейським союзом у контексті політичного приєднання України до європейської спільноти в перспективі.

Тому позиція Єврокомісії щодо ембарго має бути не лише бюрократичною відпискою, а мають бути певні кроки. Найімовірніше, це можуть бути певні штрафи, санкції, включно до певних політичних рішень, які б стимулювали польську сторону активніше ставитися до проблеми.

Наприклад, заборона на імпорт – це теж порушення. Якщо говорити про україно-польські відносини щодо українського імпорту, то це не така велика частка в економіці України. Однак, якщо говорити про заборону транзиту та можливість реалізовувати свою продукцію в єврозоні, то це дуже великий обсяг.

Ця заборона фактично створює труднощі для використання інфраструктури єврозони в контексті експорту нашої продукції до третіх країн. І в цьому питанні дійсно потрібно дуже сильну позицію, яка б призвела б до розв'язання подібних ситуацій,

– наголосив Марчук.

Заборона від Польщі