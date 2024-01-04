Безкомпромісне ембарго
Чеслав Секерський заявив, що кордони залишатимуться закритими, а обмеження на українські товари діятиме до його скасування. Секерський підкреслив важливість переговорів з фермерами, які протестують, для розробки ефективних рішень, однак зазначив, що впровадження будь-яких вимог займе час.
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Немає підстав вважати, що те, що я пообіцяв, не буде реалізовано,
– додав Секерський.
Він раніше стверджував, що заборона на імпорт українського зерна в Польщу триватиме, поки ЄС не розробить відповідні правила.
Відновлення страйку
З 09:00 4 січня фермери з організації "Підкарпатське ошукане село" відновили блокування кордону на пункті пропуску "Медика – Шегині", що знаходиться на кордоні з Україною.
Фермери планують продовжувати протест до 3 лютого, обмежуючи пропуск вантажівок до трьох на годину. Вони також зазначили, що не будуть перешкоджати проїзду транспорту з гуманітарною допомогою або швидкопсувними товарами.
Повідомляється, що легкові автомобілі та автобуси продовжують рухатися у звичайному режимі.