Бескомпромиссное эмбарго

Чеслав Секерский заявил, что границы будут оставаться закрытыми, а ограничения на украинские товары будут действовать до его отмены. Секерский подчеркнул важность переговоров с протестующими фермерами для разработки эффективных решений, однако отметил, что внедрение любых требований займет время.

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Нет оснований полагать, что то, что я пообещал, не будет реализовано,

– добавил Секерский.

Он ранее утверждал, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу будет продолжаться до тех пор, пока ЕС не разработает соответствующие правила.

Возобновление забастовки

С 09:00 4 января фермеры из организации "Подкарпатское обманутое село" возобновили блокировку границы на пункте пропуска "Медика - Шегини", который находится на границе с Украиной.

Заметьте ! Эта блокировка повлияла на движение грузового транспорта возле польского пункта пропуска "Медика", расположенного рядом с украинским пунктом "Шегини", что может осложнить движение транспорта как на въезд в Польшу, так и на выезд из нее, сообщили в Государственной пограничной службе Украины .

Фермеры планируют продолжать протест до 3 февраля, ограничивая пропуск грузовиков до трех в час. Они также отметили, что не будут препятствовать проезду транспорта с гуманитарной помощью или скоропортящимися товарами.

Сообщается, что легковые автомобили и автобусы продолжают двигаться в обычном режиме.

К слову ! Фермеры требуют от польского правительства предоставления субсидий на кукурузу, ликвидных кредитов для аграриев и сохранения уровня сельскохозяйственного налога на уровне предыдущего года.