Бескомпромиссное эмбарго
Чеслав Секерский заявил, что границы будут оставаться закрытыми, а ограничения на украинские товары будут действовать до его отмены. Секерский подчеркнул важность переговоров с протестующими фермерами для разработки эффективных решений, однако отметил, что внедрение любых требований займет время.
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Нет оснований полагать, что то, что я пообещал, не будет реализовано,
– добавил Секерский.
Он ранее утверждал, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу будет продолжаться до тех пор, пока ЕС не разработает соответствующие правила.
Возобновление забастовки
С 09:00 4 января фермеры из организации "Подкарпатское обманутое село" возобновили блокировку границы на пункте пропуска "Медика - Шегини", который находится на границе с Украиной.
Фермеры планируют продолжать протест до 3 февраля, ограничивая пропуск грузовиков до трех в час. Они также отметили, что не будут препятствовать проезду транспорта с гуманитарной помощью или скоропортящимися товарами.
Сообщается, что легковые автомобили и автобусы продолжают двигаться в обычном режиме.