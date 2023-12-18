Черговий "блискучий" задум поляків

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак видав чергову "геніальну ідею", коментуючи процес вступу України в ЄС. На його думку, після того, як вступ відбудеться, ринок Євросоюзу потрібно закрити для української агропродукції на 20 років.

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Як тільки Дональд Туск затвердить його на посаді, Колодзейчак збирається взятися за "відстоювання інтересів Польщі". На його думку, до схожого кроку вдалася Німеччина, коли Польща вступила у Євросоюз, коли заморозила свій ринок праці для поляків на 8 років.

Сьогодні ми маємо говорити про те, що агропродовольча продукція з України – сира й перероблена – не повинна потрапляти до Польщі, наприклад, впродовж 20 років після вступу України до ЄС,

– заявив польський посадовець.

Зазначимо, що раніше Колодзейчак був на чолі протестів проти імпорту українського зерна. Окрім того, він активно підтримує протести польських перевізників на кордоні з Україною та обіцяє "захистити польське село".

Також посадовець вірить, що існує якийсь "неконтрольований імпорт українського зерна до Польщі".