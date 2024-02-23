Поляки оголосили про блокаду кордону з Литвою: головною проблемою називають українське зерно

Польські протестувальники вже планують перекрити польсько-литовський кордон. Вони навіть назвали причину чергової блокади.

Мовиться знову про нібито українське зерно. Протест планують розпочати о 10:00 1 березня, заблокувавши прикордонний перехід у Будзісько.

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Що відомо про новий протест фермерів

Координатор протесту польських фермерів на кордоні з Литвою Кароль Пєчинський заявив, що, мовляв, вони хочуть припинити явище так званої "зернової каруселі".

За його словами, українське зерно транзитом потрапляє до Польщі через Люблінське або Підкарпатське воєводство.

Далі машина прямує до Литви. Після перетину польсько-литовського кордону транспорт більше не відстежується польськими службами. На території Литви документи на зерно "змінюють", після чого вантажівка повертається до Польщі,

– переконаний Пєчинський.

Він додав, що вантаж стає товаром євроспільноти, а отже може вільно ввозитися до країни. Пєчинський переконаний, що так відбувається обхід ембарго, яке Польща запровадила 15 вересня на імпорт зерна з України.

Координатор протесту заявив, що в ньому візьмуть участь:

фермери з Вармінсько-Мазурського та Підляського воєводств;

ймовірно, й литовські фермери, які перекриють рух транспорту зі свого боку. Вони переконані, що частина українського зерна осідає і на їхньому ринку, що призводить до падіння цін на агропродукцію та, відповідно, зменшення доходів аграріїв.

Головна вимога протестувальників на польсько-литовському кордоні – приєднання Литви до транзитної програми ЄС.

Ба більше, активісти AgroUnia заявили, що проведуть акцію проти "зернової каруселі" й на польсько-німецькому кордоні.

Останні новини щодо протесту поляків

Польські протестувальники продовжують блокувати кордони України з Польщею. Ускладнений рух вантажівок на 6 пунктах пропуску. Посилення блокування відбулось 20 лютого 2024 року.

Після цього Україна та Польща домовились зустрітись 28 березня у Варшаві та обговорити проблеми. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що необхідно зберегти інтереси польських фермерів.

У відповідь на блокаду поляків очільник Міністерства аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що Україна може запровадити обмежувальні заходи на імпорт польської агропродукції. За його словами, Київ за конструктив, проте готовий реагувати. Детальніше про те, чи це може відбутись – читайте у тексті 24 Каналу.