Поляки объявили о блокаде границы с Литвой: главной проблемой называют украинское зерно

Польские протестующие уже планируют перекрыть польско-литовскую границу. Они даже назвали причину очередной блокады.

Говорится снова о якобы украинском зерне. Протест планируют начать в 10:00 1 марта, заблокировав пограничный переход в Будзиско.

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Что известно о новом протесте фермеров

Координатор протеста польских фермеров на границе с Литвой Кароль Печинский заявил, что, мол, они хотят прекратить явление так называемой "зерновой карусели".

По его словам, украинское зерно транзитом попадает в Польшу через Люблинское или Подкарпатское воеводство.

Далее машина направляется в Литву. После пересечения польско-литовской границы транспорт больше не отслеживается польскими службами. На территории Литвы документы на зерно "меняют", после чего грузовик возвращается в Польшу,

– убежден Печинский.

Он добавил, что груз становится товаром евросообщества, а значит может свободно ввозиться в страну. Печинский убежден, что так происходит обход эмбарго, которое Польша ввела 15 сентября на импорт зерна из Украины.

Координатор протеста заявил, что в нем примут участие:

фермеры из Варминско-Мазурского и Подляского воеводств;

вероятно, и литовские фермеры, которые перекроют движение транспорта со своей стороны. Они убеждены, что часть украинского зерна оседает и на их рынке, что приводит к падению цен на агропродукцию и, соответственно, уменьшение доходов аграриев.

Главное требование протестующих на польско-литовской границе – присоединение Литвы к транзитной программе ЕС.

Более того, активисты AgroUnia заявили, что проведут акцию против "зерновой карусели" и на польско-немецкой границе.

Последние новости о протесте поляков

Польские протестующие продолжают блокировать границы Украины с Польшей. Затруднено движение грузовиков на 6 пунктах пропуска. Усиление блокировки состоялось 20 февраля 2024 года.

После этого Украина и Польша договорились встретиться 28 марта в Варшаве и обсудить проблемы. Польский премьер Дональд Туск заявил, что необходимо сохранить интересы польских фермеров.

В ответ на блокаду поляков глава Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что Украина может ввести ограничительные меры на импорт польской агропродукции. По его словам, Киев за конструктив, однако готов реагировать. Подробнее о том, может ли это произойти – читайте в тексте 24 Канала.