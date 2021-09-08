У Полтаві взяли під варту дівчину, яка з арбалета стріляла у педагогів
Джерело:телеграм-канал "Суспільне Полтава"
Дівчині, яка з арбалета стріляла у вчителів у полтавській школі №11, обрали запобіжний захід. Її взяли під варту на 60 діб.
При цьому – без права внесення застави. Відповідне рішення у Київському районному суді Полтави ухвалили 8 вересня.
Детальніше У Полтаві дівчина біля школи стріляла з арбалета та поранила двох вчителів
Зазначимо, що адвокатка підозрюваної Ольга Шеховцова клопотала про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або домашній арешт.
19-річній нападниці Таїсії Петровій інкримінують замах на умисне вбивство. Педагогині, яких вона поранила, зараз перебувають у лікарні, їхній стан медики оцінюють як задовільний.
Напередодні ЗМІ повідомили про ймовірні мотиви дівчини. Журналісти дізналися, що дівчині нібито наснилося, що вона мусить когось вбити.Довідка. У соцмережах написали, що нападниця хотіла застрелити конкретного вчителя. Втім, підвтерджень цьому наразі немає.
Що каже сама нападниця
Підозрювана заявила у суді, що шкодує про скоєне. Мовляв, якби мала можливість повернутися у часі, то нізащо такого б не зробила. "Вирішила б просто прийти до тих жінок, яким завдала шкоди, і конструктивно вилаштувала діалог, поговорила та вирішила по-хорошому", – зазначила дівчина.
Що ще відомо про атаку на вчителів
- Моторошний інцидент трапився 6 вересня. Внаслідок дій дівчини постраждали завучка та вчителька української мови й літератури.
- За словами очевидців, дівчина, куривши сигарету, заходила у різні кабінети і стріляла. Арбалет у неї відібрав учень 9 класу.
- Відомо, що нападниця зайшла у школу через бічний вхід. Обов'язки охоронця у навчальному закладі зараз виконує літня жінка.