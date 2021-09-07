Місцеві ЗИМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що підозрюваній у ніч з 4 на 5 вересня наснилось, що вона мусить когось вбити.
До теми У Полтаві дівчина біля школи стріляла з арбалета та поранила двох вчителів
Арбалет дівчині подарували батьки, – ЗМІ
Для реалізації сну полтавка взяла арбалет. Зброю їй подарували на день народження батьки. Проте досі невідомо, чому підозрювана обрала своєю ціллю саме вчителів школи №11.
Зброю дівчина віддала згодом без спротиву
Журналісти пишуть, що спочатку в одному з кабінетів дівчина вистрелила у спину вчительці. Згодом вона поранила в руку заступницю директора, яка намагалась їй завадити. Арбалет у студентки відібрав дев'ятикласник. Зброю дівчина віддала добровільно. Вже після затримання, вчителі викликали поліцію.
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Що відомо про стрілянину з арбалета у Полтаві
- Випадок стався 6 вересня під час другого уроку.
- Дівчина, яка у початкових класах навчалась у цьому закладі, поранила з арбалета двох вчителів.
- Студентці вже повідомили про підозру. Їй інкримінують замах на умисне вбивство.
- 8 вересня, як очікується, підозрюваній обиратимуть запобіжний захід.