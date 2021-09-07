Місцеві ЗИМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що підозрюваній у ніч з 4 на 5 вересня наснилось, що вона мусить когось вбити.

До теми У Полтаві дівчина біля школи стріляла з арбалета та поранила двох вчителів

Арбалет дівчині подарували батьки, – ЗМІ

Для реалізації сну полтавка взяла арбалет. Зброю їй подарували на день народження батьки. Проте досі невідомо, чому підозрювана обрала своєю ціллю саме вчителів школи №11.

Зброю дівчина віддала згодом без спротиву

Журналісти пишуть, що спочатку в одному з кабінетів дівчина вистрелила у спину вчительці. Згодом вона поранила в руку заступницю директора, яка намагалась їй завадити. Арбалет у студентки відібрав дев'ятикласник. Зброю дівчина віддала добровільно. Вже після затримання, вчителі викликали поліцію.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляють, що підозрювана студентка Національного університету цивільного захисту України, де вчиться на психолога.

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Що відомо про стрілянину з арбалета у Полтаві