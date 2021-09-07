Местные СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что подозреваемой в ночь с 4 на 5 сентября приснилось, что она должна кого-то убить.
К теме В Полтаве девушка возле школы стреляла из арбалета и ранила двух учителей
Арбалет девушке подарили родители, – СМИ
Для реализации сна полтавчанка взяла арбалет. Оружие ей подарили на день рождения родители. Однако до сих пор неизвестно, почему подозреваемая избрала своей целью именно учителей школы №11.
Оружие девушка отдала впоследствии без сопротивления
Журналисты пишут, что сначала в одном из кабинетов девушка выстрелила в спину учительнице. Впоследствии она ранила в руку заместительницу директора, которая пыталась ей помешать. Арбалет у студентки отобрал девятиклассник. Оружие девушка отдала добровольно. Уже после задержания учителя вызвали полицию.
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Что известно о стрельбе из арбалета в Полтаве
- Случай произошел 6 сентября во время второго урока.
- Девушка, которая в начальных классах училась в этом заведении, ранила из арбалета двух учителей.
- Студентке уже сообщили о подозрении. Ей инкриминируют покушение на умышленное убийство.
- 8 сентября, как ожидается, подозреваемой будут избирать меру пресечения.