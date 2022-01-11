Помер мультимільйонер Роберт Дерст, який випадково зізнався у вбивстві на зйомках серіалу

У США на 79 році життя помер бізнесмен і багатій Роберт Дерст. Це сталося у лікарні через зупинку серця.

Три місяці тому, у жовтні 2021, Дерста засудили до довічного. Його визнали винним у вбивстві подруги, а підозрювали ще у двох.

Нагадаємо Мультимільйонеру, який випадково зізнався у вбивстві подруги, дали довічне ув'язнення

Засуджений за вбивство мультимільйонер Дерст помер у лікарні

Про смерть багатія Роберта Дерста повідомив його адвокат. Дерст помер у лікарні загального профілю Сан-Хоакін у Сполучених Штатах Америки – йго не змогли реанімувати після зупинки серця.

Раніше також повідомляли, що чоловік інфікувався коронавірусом, що ускладнило стан його здоров'я.

Чому новина про смерть Дерста стала резонансною у світі

Мультимільйонера та власника безлічі нерухомості у США Роберта Дерста у жовтні 2021 року засудили до довічного ув'язнення за вбивство жінки, скоєне у 2000. Причому центральним доказом у справі стало випадкове зізнання самого Дерста:

Під час зйомок документального серіалу HBO "Таємниці мільярдера" Дерст заперечував, що когось вбивав.

Та потім пішов до туалету з ввімкненим мікрофоном, і бубонів: "Що я, чорт забирай, зробив... Та вбив їх усіх, звісно".

Про яких "усіх" говорив Дерст – достеменно невідомо. Але цього багатія підозрювали ще у двох вбивствах:

Першої дружини, яка зникла безвісти у 1982.

І сусіда, якого знайшли мертвим і розчленованим у 2001.

Причому щодо сусіда Роберт Дерст вже був під судом – і його виправдали: мовляв, вбивство він скоїв з міркувань самооборони.



Роберт Дерст у 2016 під час одного з судових засідань / Фото АР

До слова, статки Роберта Дерста станом на 2015 рік (тоді його затримало ФБР) оцінювали у 100 – 110 мільйонів доларів США. А ще він контролював трастовий фонд, вартість активів якого точно не відома, і мав чимало нерухомості.

Також у січні:

Відео, яке може вас зацікавити: історія серійного вбивці, про якого зняли фільм