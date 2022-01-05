Беляєву було 64 роки. Повідомлення про його смерть з'явилося 4 січня. Відомо, що кулінар пішов із життя в Єкатеринбурзі.

До теми Від коронавірусу помер Андрій Малюков – режисер фільму "Ми з майбутнього"

Причини смерті – невідомі

Інформацію про смерть Беляєва підтвердили на сайті Національної асоціації кулінарів. Крім того, віцепрезидент Асоціації кулінарів і рестораторів Свердловської області Олег Пономарьов на своїй сторінці назвав смерть Бєляєва непоправною втратою для професійної спільноти.

З його ім'ям пов'язуються найгучніші кулінарні заходи, він був людиною без лицемірства правильною та вірною своїй справі. І сьогодні всі кулінари Росії сумують про те, що ми втратили воістину велику людину,

– мовиться у повідомленні Національної асоціації.

Від чого помер колишній кремлівський кухар – інформації немає. Час і місце прощання з кухарем повідомлять пізніше.

Що відомо про Віктора Беляєва

Народився він у 1957 році в Норильську, ріс у Москві. Після закінчення Московського кулінарного училища почав працювати у ресторані "Прага". Пропозицію перейти на роботу до Кремля на спецкухню Ради Міністрів СРСР отримав у 1978 році.

У комбінаті харчування "Кремлівський" працював аж до 2008 року. Спершу був звичайним кухарем, а потім став генеральним директором. З 2008 року очолював Національну асоціацію кулінарів Росії.

Відомо, що Беляєв готував для очільників держав, зокрема президентів Росії Володимира Путіна та Бориса Єльцина. Також відповідав за обслуговування лідерів інших країн, які приїжджали до Москви з офіційним візитом.

Зверніть увагу! Комбінат харчування "Кремлівський" має підрозділи, які працюють у Кремлі, уряді Росії, Держдумі, Раді Федерації, Верховному та Конституційному судах, а також у комплексі будівель адміністрації президента.

Свого часу Бєляєва нагороджували медаллю ордена "За заслуги перед Батьківщиною", золотим знаком "За багаторічну працю в Управлінні справами Президента", орденами Преподобного Сергія Радонезького та Святого благовірного великого князя Димитрія Донського.