Скоєння злочину він приховував з 2000 року. Втім незадовго до виходу стрічки HBO "Таємниці мільярдера" у 2015 році поліція заарештувала і звинуватила його у вбивстві першого ступеню.

Нагадаємо Допоміг документальний серіал: мультимільйонера Дерста визнали винним у вбивстві подруги

Мільярдера Роберта Дерста засудили до довічного ув'язнення

Розслідування тривало протягом 6 років. Лише у 2021 році суддя засудив Дерста до довічного ув'язнення без права умовно-дострокового звільнення за вбивство Сьюзен Берман.

Слідчі встановили, що мільярдер застрелив свою подругу в її будинку, адже вона могла розповісти поліції всі деталі зникнення його дружини Кетлін Маккормак.

На суді сам 78-річний засуджений не визнав свою провину. Його адвокати подали клопотання щодо нового судового розгляду. Мовляв, суд не мав достатніх доказів для ухвалення такого рішення. Втім суддя відхилив їхнє прохання.

"У цій справі є величезні докази провини", – заявив він під час оголошення вироку.