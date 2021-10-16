Совершение преступления он скрывал с 2000 года. Впрочем незадолго до выхода ленты HBO "Тайны миллиардера" в 2015 году полиция арестовала и обвинила его в убийстве первой степени.

Напомним Помог документальный сериал: мультимиллионера Дерста признали виновным в убийстве подруги

Миллиардера Роберта Дерста приговорили к пожизненному заключению

Расследование продолжалось в течение 6 лет. Лишь в 2021 году судья приговорил Дерста к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения за убийство Сьюзен Берман.

Следователи установили, что миллиардер застрелил свою подругу в ее доме, ведь она могла рассказать полиции все детали исчезновения его жены Кэтлин Маккормак.

На суде сам 78-летний осужденный не признал свою вину. Его адвокаты подали ходатайство о новом судебном разбирательстве. Мол, суд не имел достаточных доказательств для принятия такого решения. Впрочем судья отклонил их просьбу.

"В этом деле есть огромные доказательства вины", – заявил он во время оглашения приговора.

Дерста подозревают в убийстве еще несколько человек

Полиция считает, что Дерст в прошлом убил еще двух человек. В частности свою жену Кэтлин Маккормак, которая пропала без вести в 1982 году и считается погибшей. А также жителя города Галвестон, где миллиардер скрывался в течение определенного времени.

Подруга миллиардера Сьюзен Берман помогла ему с алиби после исчезновения жены, за что получила 50 тысяч долларов. Однако впоследствии ее нашли застреленной в собственном доме. Следователи утверждают, что бизнесмен убил свое доверенное лицо из-за страха, что она расскажет всю правду.

Как миллиардер признался в убийстве