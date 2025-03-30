Девочка и мать живы и здоровы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как женщина рожала во время землетрясения в Мьянме

В разгар хаоса, вызванного мощным землетрясением магнитудой 7,7, который всколыхнул Мьянму и ощущался аж в Бангкоке, 36-летняя жительница Таиланда родила ребенка прямо во время эвакуации в больнице.

Кантонг Саенмуангшин пришла в больницу на плановое обследование, но из-за толчков у нее неожиданно начались роды. Во время эвакуации, когда медперсонал помогал ей спуститься, у нее отошли воды. Она переживала, что ребенок может появиться прямо на лестнице. Она просила своего ребенка не выходить.

Потом меня положили на больничную койку, и меня окружило большое количество медперсонала, где я просто родила в тот момент. Для меня это также было шоком,

– вспоминает она.

Муж женщины в этот момент был на работе и не успел прибыть на роды. Однако, когда родилась их дочь, волнение уступило радости. Землетрясение прекратилось, а появление малыша принесло Кантонг облегчение и счастье.

Родители дали девочке прозвище "Норка", а официальное имя еще выбирают. Они не планируют связывать его с землетрясением.