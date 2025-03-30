Дівчинка та мати живі і здорові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як жінка народжувала під час землетрусу у М'янмі

У розпал хаосу, спричиненого потужним землетрусом магнітудою 7,7, який сколихнув М’янму та відчувався аж у Бангкоку, 36-річна мешканка Таїланду народила дитину просто під час евакуації в лікарні.

Кантонг Саенмуангшин прийшла до лікарні на планове обстеження, але через поштовхи в неї несподівано почалися пологи. Під час евакуації, коли медперсонал допомагав їй спуститися, в неї відійшли води. Вона переживала, що дитина може з’явитися просто на сходах. Вона просила свою дитину не виходити.

Потім мене поклали на лікарняне ліжко, і мене оточила велика кількість медперсоналу, де я просто народила в той момент. Для мене це також було шоком,

– згадує вона.

Чоловік жінки в цей момент був на роботі й не встиг прибути на пологи. Проте, коли народилася їхня донька, хвилювання поступилося радості. Землетрус припинився, а поява малюка принесла Кантонг полегшення та щастя.

Батьки дали дівчинці прізвисько "Норка", а офіційне ім'я ще обирають. Вони не планують пов’язувати його із землетрусом.