Дівчинка та мати живі і здорові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Як жінка народжувала під час землетрусу у М'янмі
У розпал хаосу, спричиненого потужним землетрусом магнітудою 7,7, який сколихнув М’янму та відчувався аж у Бангкоку, 36-річна мешканка Таїланду народила дитину просто під час евакуації в лікарні.
Кантонг Саенмуангшин прийшла до лікарні на планове обстеження, але через поштовхи в неї несподівано почалися пологи. Під час евакуації, коли медперсонал допомагав їй спуститися, в неї відійшли води. Вона переживала, що дитина може з’явитися просто на сходах. Вона просила свою дитину не виходити.
Потім мене поклали на лікарняне ліжко, і мене оточила велика кількість медперсоналу, де я просто народила в той момент. Для мене це також було шоком,
– згадує вона.
Чоловік жінки в цей момент був на роботі й не встиг прибути на пологи. Проте, коли народилася їхня донька, хвилювання поступилося радості. Землетрус припинився, а поява малюка принесла Кантонг полегшення та щастя.
Батьки дали дівчинці прізвисько "Норка", а офіційне ім'я ще обирають. Вони не планують пов’язувати його із землетрусом.