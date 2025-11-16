"Полон вбиває, навіть коли ти повернувся": помер морпіх з "Азовсталі" Олександр Савов

16 листопада українці дізналися сумну звістку. Помер Олександр Савов, який цьогоріч повернувся з полону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Дивіться також Мова про звільнення 1200 людей: Умєров анонсував відновлення процесу обмінів полоненими

Що відомо про повернення з полону та смерть Олександра Савова?

Морський піхотинець Олександр Савов повернувся з російського полону 19 березня 2025 року, провівши у неволі 2 роки і 10 місяців. Його донька, Анастасія Савова, співзасновниця Асоціації морських піхотинців, зустрічала його з прапором. Але він казав, що боїться її обійняти – щоб чимось не заразити.

Пізніше стало відомо, що чоловіка росіяни повернули з туберкульозом, а також шкірними захворюваннями та лімфостазом ніг. В одному з інтерв'ю він розповідав, що медичне "лікування" у полоні, включно з численними флюорограмами, більше нагадувало експерименти. Олександр Савов пережив жорстокі "прийомки" з побиттями та електрошокерами після виходу з "Азовсталі",

– пише ТСН.

Дивіться кадри повернення Олександра Савова з полону

З повернення почалася інша боротьба – за життя, за здоров'я, за кожен день без болю. Тато повернувся тяжкохворим. Ми вже багато зробили: лікування, діагностика, підтримка психіки та тіла. Але попереду ще більше – реабілітація, відновлення, постійні обстеження. І все це вимагає ресурсів,

– писала в липні Анастасія.

Про смерть бійця 36-ї бригади морської піхоти розповіла Юлія Павлюк – представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, посилаючись на доньку Олександра Савова. Причину смерті не називають.



Близькі про смерть Олександра Савова / Скриншот 24 Каналу

Як повідомила Анастасія Савова, прощання з Олександром буде в Миколаєві. Деталі розкажуть згодом.



Анастасія Савова про смерть батька / Скриншот 24 Каналу

До слова, 16 листопада – день вшанування пам'яті загиблих морських піхотинців.

Олександра Савова катували в полоні

У липні розслідувачі "Схем" розповіли про лікаря-ката з Мордовії. Ілля Сорокін знущався з українських військових, ідеться навіть про те, що він міг убити кількох полонених.

Із того, що розповідають про Сорокіна, – він бив чоловіків шокером і гумовою палицею та змушував кричати: "слава російській медицині". Олександр Савов говорив, що "лікар" ігнорував скарги полонених на здоров'я – симптоми туберкульозу.

В інтерв'ю виданню Frontliner Олександр згадував: йому допомагали триматися думки про доньку – боєць знав, що на нього чекають.

Побував у Оленівці, його утримували в СІЗО Таганрога, колонії на Курщині та Мордовії. Олександра били струмом, змушували стояти по 16 годин, катували за українську, та тримали тиждень у так званій гумовій камері. Тепер, після звільнення він лікує зламані ребра, вибиті зуби, виразки й наслідки хронічного виснаження. А ще – намагається навчитись не боятися тиші,

– перелічували тоді медійники.

В полоні росіяни жорстоко били за все. Зокрема, і за українську мову.

Українською, авжеж, говорити не можна було. Один раз я просив у начальника прального порошку, щоби попрати речі. Сказав: "жменьку". А російською ж правильно – "горсть". Так я за ту "жменьку" так отримав, що думав і не встану,

– зізнався Олександр.

Він поділився, що після звільнення важко всидіти на місці, є постійне відчуття тривоги, звукові галюцинації.

24 Канал висловлює свої співчуття всім, хто знав Олександра. Вічна пам'ять захиснику!