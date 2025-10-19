Торік усі ЗМІ облетіло фото бабусі, яка самотужки вийшла з окупації. На жаль, стало відомо, що жінка померла.

Про це написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передає 24 Канал.

Померла відома бабуся з Очеретиного

Померла Бабуся, яка пішки вийшла з Очеретиного. Їй було 98. У 2024 році Лідія Степанівна подолала близько 10 кілометрів фронту й все задля того, щоб бути на підконтрольній українській території,

– ідеться в дописі Зінкевича.

У коментарях під постом люди називають її сильною жінкою, яка померла на вільній території, і справжньою українкою.

Що відомо про бабусю, яка пішки вийшла з окупації?

У квітні 2024 року 98-річна жінка вирішила, що не хоче залишатися на окупованій території. Тоді вона пройшла з десяток кілометрів, щоб дістатися безпечного місця.

Росіяни зруйнували її будинок, який жінка колись звела сама, та поранили рідних.

Зверніть увагу! В поліції уточнювали, що бабуся починала шлях разом із сином, невісткою та онукою, та їм довелося розділитися. Далі вона йшла сама.

Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе. Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, "засинала". Трималася на двох палицях та "на характері". У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою,

– розповідали в Нацполіції.

На щастя, увечері бабусю побачили на дорозі військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Лідію Степанівну відвезли в шелтер для евакуйованих.

Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла,

– говорила тоді жінка.

Надалі Лідії Степанівні відновили паспорт і надали оселю. Будинок для неї придбав монобанк і його партнери – Олег Гороховський розповів, що побачив історію в мережі та вирішив не залишатися осторонь.

Новий будинок бабусі з Очеретиного / Олег Гороховський

"Не кожна людина змогла б подолати самотужки шлях довжиною 10 кілометрів. Ми всі розуміли, що не можемо залишатися осторонь, тому у цій ситуації згуртувалися та зробили все можливе. Лідія Степанівна сумує, що їй у такому поважному віці довелося покинути дім, який вона побудувала сама. Але вона нам щиро вдячна", – говорив тоді бізнесмен.

24 Канал висловлює співчуття всім, хто знав Лідію Степанівну. Вічна пам'ять!