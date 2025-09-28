"Понад 12 годин терору": Зеленський відреагував на масовану атаку
- Масована атака на Україну 28 вересня тривала понад 12 годин, ворог запустив майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет.
- Зеленський закликав до жорсткого тиску на Росію, підкресливши необхідність припинення російського імпорту; Україна розраховує на підтримку США, Європи та інших міжнародних партнерів.
Уночі неділі, 28 вересня, російські військові завдали комбінованого удару по Україні. Масована атака тривала понад 12 годин.
На неї відреагував Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал. За словами президента, Москва заслуговує на найжорсткіший тиск світу.
Як Зеленський відреагував на атаку 28 вересня?
Уночі противник запустив на Україну майже 500 ударних безпілотників і понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". Однак уранці в небі знову літали російсько-іранські "Шахеди".
За словами президента, основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Одещина.
Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу,
– заявив Зеленський.
Через обстріли пошкоджено будівлю Інституту кардіології, підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
Наслідки російської атаки 28 вересня: дивіться фото
Наразі відомо про щонайменше 40 поранених людей, зокрема дітей, загалом по країні. У Києві загинуло 4 людини, серед жертв – 12 річна дівчинка. Президент висловив співчуття всім рідним і близьким.
За його словами, Кремлю вигідно продовжувати війну й терор, доки в нього є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Саме тому Україна й надалі завдаватиме ударів у відповідь, аби позбавити Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії.
Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки",
– підсумував Зеленський.
Які наслідки масованої атаки 28 вересня?
- Київ: за даними мера Віталія Кличка, наслідки російського обстрілу зафіксували на майже 20 локаціях у 6 районах міста. Зокрема, у Голосіївському районі уламки впали на приватні житлові будинки, а в Солом'янському районі сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах 5-поверхівки.
- Київщина: за даними начальника ОВА Миколи Калашника, у Фастівському районі області постраждали працівники хлібозаводу, на території підприємства спалахнула пожежа. У Білій Церкві загорілася покрівля 9-поверхівки. Загалом на Київщині постраждало щонайменше 27 людей.
- Запоріжжя: за даними глави ОВА Івана Федорова, росіяни завдали по місту щонайменше 8 ударів. Наразі відомо про 27 поранених, зокрема трьох дітей. Понівечено 9 приватних будинків і 14 багатоповерхівок, а також нежитлові приміщення.
- Одещина: за даними начальника ОВА Олега Кіпера, постраждала цивільна інфраструктура. Зруйновано цех і склад готової продукції винного заводу, у робочу зміну евакуювали 50 працівників. Окрім цього, понівечено дах і скління приватного будинку, минулося без постраждалих.