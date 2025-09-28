Уночі неділі, 28 вересня, російські військові завдали комбінованого удару по Україні. Масована атака тривала понад 12 годин.

На неї відреагував Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал. За словами президента, Москва заслуговує на найжорсткіший тиск світу.

Дивіться також Майже все летіло на Київ: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА під час атаки 28 вересня

Як Зеленський відреагував на атаку 28 вересня?

Уночі противник запустив на Україну майже 500 ударних безпілотників і понад 40 ракет, зокрема "Кинджали". Однак уранці в небі знову літали російсько-іранські "Шахеди".

За словами президента, основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Одещина.

Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу,

– заявив Зеленський.

Через обстріли пошкоджено будівлю Інституту кардіології, підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Наслідки російської атаки 28 вересня: дивіться фото

Наразі відомо про щонайменше 40 поранених людей, зокрема дітей, загалом по країні. У Києві загинуло 4 людини, серед жертв – 12 річна дівчинка. Президент висловив співчуття всім рідним і близьким.

За його словами, Кремлю вигідно продовжувати війну й терор, доки в нього є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Саме тому Україна й надалі завдаватиме ударів у відповідь, аби позбавити Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії.

Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки",

– підсумував Зеленський.

Які наслідки масованої атаки 28 вересня?