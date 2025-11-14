СБУ й Сили безпеки та оборони вдарили по порту "Новоросійськ" – одному з головних нафтових хабів
- Українські сили вдарили по порту "Новоросійськ", що спричинило масштабну пожежу та пошкодження інфраструктури.
- Атака вразила нафтоналивні стендери, трубопроводи, насосні станції та позиції російського зенітно-ракетного комплексу С-300/400.
Українські сили безпеки та оборони вночі завдали прицільного удару по порту "Новоросійськ". Він є одним з ключових центрів експорту нафти в Росії.
Атака спричинила масштабну пожежу та серйозні пошкодження інфраструктури. Про це повідомили 24 Каналу джерела в СБУ.
Що відомо про атаку на Росію цієї ночі?
В ніч на 14 листопада СБУ спільно з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою та іншими підрозділами Сил оборони провели комплексну спецоперацію проти російського морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї.
Важливо знати! Порт "Новоросійськ" є другим за масштабами експорту нафти в Росії та відіграє ключову роль у транспортуванні російських нафтопродуктів через Чорне море. Кремль використовує "Новоросійськ" для наповнення свого воєнного бюджету.
СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження в бюджет Росії. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал – мінус мільйони доларів для воєнної машини кремля,
– повідомляє джерело.
В результаті атаки були уражені нафтоналивні стендери на причалах, пошкоджено трубопроводи та насосні станції, які забезпечують роботу терміналу. На місці зафіксована масштабна пожежа, яка продовжує поширюватись.
Окрім того, у районі Новоросійська підтверджено влучання у позиції російського зенітно-ракетного комплексу С-300/400, який розміщений на території російської військової частини. Після влучання було чутно сильні вибухи та тривалу детонацію.
Де ще чули вибухи у Росії?
В ніч на 14 листопада в Саратовській області було чутно вибухи, які спричинили пожежу на нафтобазі. В міноборони Росії заявили, що нібито збили 216 безпілотників.
Через атаку дронів на Краснодарський край тимчасово призупинили роботу аеропорти Краснодара та Геленджика. Також вибухи чули у Геленджику, Апані, Туапсе і Новоросійську.
У ніч проти 13 листопада під ураження Сил оборони потрапили нафтобази, майданчики з гелікоптерами та інші важливі об'єкти ворога. Вибухи прогриміли на території окупованого Криму, на окупованій території Запорізької області та безпосередньо в Росії.