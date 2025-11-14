СБУ й Сили безпеки та оборони вдарили по порту "Новоросійськ" – одному з головних нафтових хабів

Українські сили безпеки та оборони вночі завдали прицільного удару по порту "Новоросійськ". Він є одним з ключових центрів експорту нафти в Росії.

Атака спричинила масштабну пожежу та серйозні пошкодження інфраструктури. Про це повідомили 24 Каналу джерела в СБУ.

Дивіться також Українські ракети в дії: Зеленський показав ексклюзивні кадри запуску "Довгих Нептунів"

Що відомо про атаку на Росію цієї ночі?

В ніч на 14 листопада СБУ спільно з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою та іншими підрозділами Сил оборони провели комплексну спецоперацію проти російського морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї.

Важливо знати! Порт "Новоросійськ" є другим за масштабами експорту нафти в Росії та відіграє ключову роль у транспортуванні російських нафтопродуктів через Чорне море. Кремль використовує "Новоросійськ" для наповнення свого воєнного бюджету.

СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження в бюджет Росії. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал – мінус мільйони доларів для воєнної машини кремля,

– повідомляє джерело.

В результаті атаки були уражені нафтоналивні стендери на причалах, пошкоджено трубопроводи та насосні станції, які забезпечують роботу терміналу. На місці зафіксована масштабна пожежа, яка продовжує поширюватись.

Окрім того, у районі Новоросійська підтверджено влучання у позиції російського зенітно-ракетного комплексу С-300/400, який розміщений на території російської військової частини. Після влучання було чутно сильні вибухи та тривалу детонацію.

Де ще чули вибухи у Росії?