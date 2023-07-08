Кабмін затвердив процедуру отримання учасника бойових дій для "цивільних": порядок документів

Цивільних, які захищали Україну в перші дні війни, не мали статусу учасників бойових дій. Однак, тепер вони можуть його отримати – розповідаємо детально, що для цього потрібно.

Цивільні можуть отримати статус УБД

Річ у тім, що урядовці затвердили проєкт постанови, яка допоможе українським добровольцям отримати статус учасника бойових дій. Мова про цивільних, які долучились до захисту України під час вторгнення Росії, але не увійшли до складу бойових підрозділів.

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Постанова прийнята для того, щоб запрацював Закон №2864 . Закон стосується цивільних, які воювали проти російських загарбників з 24 лютого по 25 березня 2022 року разом із Силами оборони. Ці люди відтепер отримали статус учасників бойових дій, а отже — отримали право на те, щоб визнаватись ветеранами війни або інвалідами внаслідок війни. А родичі загиблих отримують статус сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України.

Статус учасника бойових дій буде встановлюватись у Міністерстві ветеранів. Для цього створять міжвідомчу комісію, куди мають звертатись цивільні.

Які документи потрібно підготувати:

заяву встановленого зразка;

довідка від командира військової частини, у складі якої воювала людина;

якщо довідки немає, то є інший шлях — або два свідчення (завірені нотаріусом), або свідчення командира підрозділу, у якому безпосередньо воювала людина.

Як відбувається процедура

Після того, як міжвідомча комісія отримає від вас перераховані вище документи, видаватимуть дві довідки:

людині, яка воювала, – довідку за додатком №6 до постанови Кабміну №413

родині загиблого — довідку за формою з додатку до постанови Кабміну №740.

Довідки потрібно надати у заклади соціального забезпечення. І лише тоді соцзахист надасть відповідні статуси:

або статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

або статус сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України.

Невдовзі будуть проведені спеціальні зустрічі з цивільними, які воювали, та із сім'ями загиблих. На зустрічах будуть пояснювати, як зібрати документи або ж допоможуть отримати ці документи.

Зазначають, що Мінветеранів плідно співпрацює з усіма дотичними державними органами, громадськістю, підрозділами з питань соціального захисту обласних та міських адміністрацій, аби налагодити дієві механізми з надання цивільним громадянам, які брали участь у захисті України, відповідних статусів.